امام سجاد(ع) تجسم حج ناب را با برائت عملی از مشرکین به نمایش گذاشتند

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحسین اسحاقی با اشاره به فعالیت‌های عبادی امام سجاد(ع) خاطرنشان کرد: بخشی از عبادت‌های امام سجاد(ع) جنبه سیاسی داشت به عنوان مثال سفر باشکوه حج ایشان یکی از مواردی است که ایشان 20 مرتبه با پای پیاده به جا آوردند تا در حج که کنگره بزرگ مسلمانان در مکه است، شرکت نمایند.



وی حج را بهترین فرصت برای پیام‌رسانی و اعلام مواضع شیعیان به صورت پیدا و پنهان برشمرد و تصریح کرد: امام سجاد(ع) گاهی با دعا و موعظه و سلوک فردی مردم را به حقیقت و روح اسلام اصیل و مناسک حج آگاه می‌کردند و حج ناب را به نمایش می‌گذاشتند.



مدیر ساماندهی امور پژوهشی عمومی حوزه‌های علمیه خواهران یادآور شد: گزارش ملاقات هشام ابن عبدالملک با امام سجاد(ع) و شعر حماسی فرزدق در مدح ایشان و در این میان بی‌اعتنایی امام به امویان، نمونه‌ای از اعلام برائت عملی امام سجاد(ع) است.



وی با اشاره به شرکت امام سجاد(ع) در نمازهای جمعه و جماعات، اضافه کرد: حضرت سجاد(ع) به دلیل بعد سیاسی نمازهای جمعه و جماعات در این تجمع‌ها شرکت می‌کردند تا زمینه وحدت و همبستگی را در جامعه اسلامی فراهم آورند.



اسحاقی افزود: یکی دیگر از فعالیت‌های عبادی امام سجاد(ع) ذکر صلوات بر پیامبر و آل او در شرایطی است که سیاست امویان مبنی بر ترور شخصیت اهل بیت(ع) و متروک کردن و منزوی داشتن آنها بود. در این شرایط آن حضرت با ذکر صلوات و زنده نگه داشتن نام و یاد پیامبر(ص) و خاندانش به مبارزه پرداختند و این مهم در بیشتر دعاهای صحیفه سجادیه مشهود است.



وی با اشاره به فعالیت‌های فرهنگی امام سجاد(ع) در شرایط بحرانی جامعه افزود: امام سجاد(ع) افزون بر حفظ اسلام و تبیین مبانی اصیل شیعه برخود فرض می‌دانستند تا مردم را از لحاظ اخلاقی، از انحرافات برهانند.



مدیر ساماندهی امور پژوهشی عمومی حوزه‌های علمیه خواهران با اشاره به بروز انحرافات اخلاقی در زمان حضرت سجاد(ع) تصریح کرد: در زمان امام سجاد(ع) انحراف‌های بزرگی چون به فراموشی سپردن قرآن، انحرافات شدید اخلاقی، اشتغال مردم به لهو و لعب و دین‌گریزی در جامعه به وجود آمده بود، در آن شرایط دشوار امام سجاد(ع) به رغم مشکلات و موانع فراوان هیچ گاه از تعلیم و تربیت مردم فروگذار نکردند. مسجد پیامبر(ص) را مدرسه خویش ساختند، مباحث علمی و حوزه‌های درس در موضوع‌های فقه، تفسیر، حدیث، فلسفه و اخلاق را دایر کردند و هر جمعه جلسات سخنرانی عمومی برگزار داشتند.



وی با اشاره به ویژگی‌های ممتاز امام سجاد(ع) اظهار داشت: یکی از ویژگی‌های برتر ایشان اخلاق نیکو بود، به گونه‌ای که مظهر عفو و گذشت بودند و به سادگی از مجرمان می‌گذشتند.



اسحاقی با اشاره به اینکه مردم تحت تاثیر تبلیغات امویان از امام سجاد(ع) عیب‌جویی می‌کردند و زبان به درشتی می‌گشودند، گفت: در مقابل، ایشان با ملایمت و بردباری با آنها برخورد می‌کردند و آنان را شرمگین می‌ساختند.



وی ویژگی ممتاز دیگر امام سجاد(ع) را رسیدگی ایشان به تهیدستان برشمرد و اضافه کرد: ایشان در این زمینه زبانزد خاص و عام بودند. در عرصه آزادسازی بردگان نیز تلاش وافری داشتند.



مدیر ساماندهی امور پژوهشی عمومی حوزه‌های علمیه خواهران فقدان نظام قضایی و رواج بی‌عدالتی را از ویژگی‌های بارز دوره امامت امام سجاد(ع) دانست و اظهار داشت: نظام حاکم در این دوره در پی انقطاع نسل تشیع بود و از هر گونه احکام و روح اسلامی خالی بود.



وی اضافه کرد: در این شرایط بدعت و سنت‌سازی برای دست‌یابی به مقاصد شوم حکومتی رواج داشت و ساختن احادیث دروغین وسیله‌ای ابزاری حکومت شده بود. در کنار این اوضاع رواج نادانی و به جهالت کشاندن مردم نیز در دستور کار حکومت وقت قرار داشت.



اسحاقی گفت: امام سجاد(ع) در این شرایط بحرانی به امامت رسیدند و در طول 34 سال امامت خود، فعالیت‌های متفاوت اما هدفمندی را انجام دادند؛ از تدریس و مباحثه در علوم متفاوت تا مبارزه با فساد اخلاقی، مناظره با عالمان درباری و ارباب مذاهب و گرایش‌های کلامی، معتزله، اشاعره و جبریه.