احداث کتابخانه مرکزی چالوس/ برخورد با متخلفان طرح دریای مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی چالوس، آغاز پروژه احداث کتابخانه مرکزی شهرستان چالوس توسط اداره راه و شهرسازی مورد بررسی قرار گرفت.

این جلسه با حضور فرماندار، امام جمعه، شهردار چالوس، رئیس شورای اسلامی شهرستان، رئیس اداره فرهنگ اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان چالوس برگزار شد.



به جهت برنامه ریزی برای طرح اوقات فراغت نوجوانان و جوانان در شهرستان مقرر شد اداره آموزش و پرورش با اداره کتابخانه های عمومی جهت برگزاری هرچه بهتر طرح اوقات فراغت همکاری کند .



وقوع حریق در آپارتمان چهار طبقه بابل



مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بابل گفت: چهار اکیپ عملیاتی از ایستگاههای سه گانه آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بابل با سرعت عمل و دقت بالا توانستند وقوع حریق در آپارتمان چهار طبقه خیابان محبوبی بابل را به طور کامل مهار و مانع از گسترش آن به سایر طبقات ساختمان شوند.

حسین خان پور اظهار داشت: این حادثه تلفات جانی در بر نداشت ولی منجر به دود گرفتگی کامل و شدید طبقات سوم و چهارم و خسارت 90 درصدی به یکی از واحدهای طبقه سوم ساختمان شد.



6700 مورد بازرسی از بازار ساری

اسماعیل هادی نژاد، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت ساری و میاندرود از انجام شش هزار و 700 مورد نظارت و بازرسی از واحدهای اقتصادی در سه ماهه نخست امسال در سطح این دو شهرستان خبر داد.

وی افزود: در راستای اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها و لزوم نظارت و بازرسی از این واحدها از ابتدای سالجاری تاکنون جهت جلوگیری از سو استفاده های احتمالی برخی از سودجویان بیش از 818 واحد متخلف شناسایی و تشکیل پرونده شد.

هادی نژاد گفت: قالب بازرسی ها از واحدهای تولیدی،شرکت های پخش و عمده، واحدهای خدماتی و خرده فروش ها صورت گرفت که ارزش ریالی پرونده های متشکله بیش از 11 میلیارد و 300 میلیون ریال بوده که جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

برخورد با متخلفان در طرح دریای مازندران

مهدی عباسی، مدیر کل تعزیرات حکومتی مازندران گفت: با توجه آغاز فصل تابستان و تعطیلا ت این فصل و حضور گردشگران و مسافران در استان و در پی آن افزایش تقاضای خرید مایحتاج عمومی طرح نظارتی دریا در استان از تاریخ 31 خرداد ماه آغاز و این طرح بمدت یک ماه در سواحل دریای خرز ادامه دارد.

این مقام قضایی تعزیرات حکومتی مازندران افزود: این طرح با هدف نظارت و کنترل بر واحد های صنفی مستقر در طرح های دریا و جلوگیری از هر گونه افزایش کاذب قیمت کالا و خدمات صورت خواهد گرفت.