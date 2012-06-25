مرحله جدید اجرای طرح شبنم در خراسان شمالی آغاز شد

حبیب الله عطاردی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مرحله جدید طرح شبکه بازرسی و نظارت مردمی موسوم به "طرح شبنم" با رویکرد جمع آوری کالاهای فاقد بارکد در 6 گروه کالایی اعلام شده در خراسان شمالی آغاز شد.

وی با بیان اینکه در این مرحله نهاد صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی مجمع امور صنفی و تعزیرات حکومتی استان، گشت‌های مشترکی را در سطح بازار و فروشگاه‌ها فعال کرده است اظهار داشت: در این گشت‌ها تمامی کالاهای اعلام شده که پیش از این اقدام به دریافت بارکد دوبعدی نکرده اند به عنوان کالایی قاچاق تلقی شده و با فروشندگان آن نیز برخورد قانونی می‌شود.

عطاردی با اعلام اینکه در این مرحله با عرضه اقلام 6 گروه کالایی که فاقد بارکد هستند برخورد می‌شود تصریح کرد: این 6 گروه کالایی شامل دارو و تجهیزات پزشکی، لوازم آرایشی و بهداشتی، لوازم خانگی، رایانه و تجهیزات مربوط، تلفن همراه و اسباب بازی هستند.

این مسئول با اعلام اینکه با اجرای این طرح کالاهای اصلی و تقلبی به راحتی از یکدیگر تفکیک می‌شوند، اضافه کرد: مردم در هنگام خرید این کالاها می‌توانند کد درج شده بر روی کالا را به صورت پیامک به شماره 3000392 ارسال کنند و در پی ارسال پیام بلافاصله پیامی برای خریدار فرستاده شده و او را از اصالت داشتن یا تقلبی بودن کالا مطلع می‌کند.

وی اضافه کرد: در این پیامک علاوه بر اطلاعات تولید کالای مورد نظر سایر مشخصات کالا از جمله قیمت آن نیز اطلاع رسانی می‌شود.

معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی مزیت‌های اجرای طرح شبنم را پیشگیری از ورود کالاهای غیراستاندارد، تقلبی و کالای قاچاق ذکر کرد و افزود: علاوه بر این امکان تشخیص کالای اصلی از تقلبی، حمایت از واردکنندگان قانونی، حمایت از تولید داخل و اشتغال مولد با مسدود شدن راه‌های قاچاق، شفافیت در گردش کالا و پول و نیز شناسنامه دار شدن کالاها را از دیگر مزایای اجرای این طرح دانست.