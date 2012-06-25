تصادفات جرحی روانسر 40 درصد کاهش داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، مراد باباخانی در جلسه شورای ترافیک شهرستان روانسر اظهار کرد: بر اساس گزارش پزشکی قانونی طی سه ماه نخست سال جاری، آمار تصادفات منجر به فوت جادههای برون شهری روانسر نسبت به مدت مشابه سال گذشته 50 درصد کاهش داشته است.
وی با بیان اینکه طی همین مدت تصادفات جرحی نیز 40 درصد کاهش یافته است، گفت: حذف نقاط حادثه خیز در راههای مواصلاتی این شهرستان و استقبال مردم در عملی کردن توصیههای عوامل پلیس راه و راهداری از جمله علل کاهش این تصادفات بوده است.
معاون فرماندار روانسر گفت: 10 میلیارد ریال اعتبار برای عملیات روکش، شانه سازی و تعمیرات گردنه پلنگانه تا روستای سریاس به طول 10 کیلومتر اختصاص یافته و عملیات اجرایی آن نیز آغاز شده است.
باباخانی تصریح کرد: یک میلیارد ریال برای خط کشی و تجهیز راهها به علائم ایمنی در این شهرستان اختصاص یافته که عمده این اعتبارات برای 90 کیلومتر خط کشی جاده و نگهداری حریم راهها به طول 30 کیلومتر هزینه شده است.
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