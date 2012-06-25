به گزارش خبرنگار مهر، مجید ربیع زاده مدیرعامل شرکت جهاد نصر حمزه امروز دوشنبه در نشست خبری در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر که از او پرسید با توجه به اقداماتی که در زمینه پرورش ماهی خاویاری انجام داده‌اید تا چه مدت دیگر خاویار ارزان قیمت به بازار خواهد آمد؟ اظهار داشت: براساس برنامه ریزی که برای پرورش فیل ماهی به همراه ماهی ازون برون برای استحصال خاویار توسط یکی از زیرمجموعه‌های این شرکت انجام شده است، می‌توانیم این قول را به مردم بدهیم که انشاءالله تا 1.5 سال دیگر خاویار ارزان قیمت را بر سر سفره مردم بیاوریم.

وی تصریح کرد:‌ بر این اساس، قیمت هر کیلوگرم گوشت ماهی خاویاری 12 هزار تومان و خاویار نیز 1 میلیون تومان خواهد شد، این در حالی است که هم اکنون گوشت ماهی خاویاری در بازار کیلویی 25 هزار تومان و خاویار کیلویی 4 میلیون تومان است.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد:‌ در حال حاضر موجودی گله ماهی خاویاری 5 هزار عدد فیل ماهی است . وی در عین حال تصریح کرد: البته با توجه به اینکه حداقل زمان استحصال خاویار از ماهی‌های خاویاری 4 سال است، اما سونوگرافی‌ها به ما می‌گوید که انشاءالله تا 1.5 سال دیگر خاویار مورد نیاز را استحصال خواهیم کرد.

ربیع زاده در ادامه با بیان اینکه سرمایه گذاری برای تولید خاویار در مقابل بازگشت سرمایه‌ای که طی مدت کوتاهی خواهد بود، بسیار ناچیز است، گفت: به طور متوسط 25 درصد در سال بازگشت سرمایه خواهیم داشت، ضمن اینکه این صنعت سالانه به صورت 100 درصدی سودآوری دارد.