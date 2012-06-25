گرگان از دستفروشان پاکسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، جفر گرزین پیش از ظهر دوشنبه در شورای اداری شهرستان گرگان گفت: به هیچ وجه در پازلهای پیاده روی ناهارخوران نباید چادر زده شده و در فرغون ها، بلال و یا دیگر مواد خوراکی فروخته شود.

وی اظهار داشت: این افراد باید شناسایی شوند و مکانی در نظر گرفته شود که با تاییدیه بهداشت به فروش مواد خوراکی اقدام کنند.

گرزین افزود: شستشوی اتومبیل نیز در این منطقه ممنوع است، شهری با گردشگری آلوده، کثیف و بی فرهنگ نمی خواهیم و این امر با اقتدار باید ساماندهی شود.

وی ضمن تبریک اعیاد شعبانیه ادامه داد: نیمه شعبان را در پیش داریم که روز تجلیل از سربازان امام زمان و مستضعفین است و باید برنامه ریزی قوی برای این روز انجام شود.

فرماندار گرگان با اشاره به نزدیکی میلاد حضرت علی اکبر (ع) اضافه کرد: جوان یک فرصت و ابزار توسعه پرشتاب برای یک کشور است.

وی یادآور شد: امروز مشکل استکبار غنی سازی و انرژی هسته ای نیست بلکه اسلامی بودن جوانان کشور است و با غنی سازی اوقات فراغت آنان می توان مشت محکمی بر دهان ابر قدرتها زد.

گرزین در ادامه گفت: تابستان و اوقات فراغت بهترین فرصت برای جهاد سازندگی است تا بهتر از سالهای گذشته به این امر بپردازند.

فرماندار گرگان یادآورشد: در کارگروه برای حفاری های آب و فاضلاب در شهر برنامه ریزی انجام شد، اما مسائل ترافیکی باید مد نظر قرار گیرد و سعی شود تا فعالیت ها در شب انجام گیرد.

وی افزود: عبور و مرور وسایط سنگین در شهر لزومی ندارد، ظرف 15 روز باید موقتا جایی برای نگهداری این وسایط پیدا شود تا جای تکمیلی بوجود بیاید، رها شدن این موضوع به مصلحت نیست.

گرزین با اشاره به انتخابات الکترونیکی در استان گفت: گرگان در این انتخابات الکترونیکی رتبه اول را به دست آورد که این رتبه در سایه امنیت و امانتداری به دست امده است و در انتخابات بعدی نیز نیازمند یاری شما دستگاه های مختلف اجرایی هستیم.