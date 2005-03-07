پليس مقتدر ، مهربان و مودب رمز حكومت موفق است

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهررييس مجلس شوراي اسلامي با حضور درجمع فرماندهان ومسوولان نيروي انتظامي مشكل جامعه كنوني را تهديدات داخلي و خارجي عنوان كرد و تاكيد داشت : پليس مي تواند نسبت به رفع اين تهديدات موثر عمل كند .

دكترحداد عادل با اشاره به خطراحتمالي اين معضلات ، مشكلات دروني را كمبود اشتغال ،بيكاري ، اعتياد ، جابجايي هاي جمعيتي به شكل مهاجرت از روستا به شهر ، قانون شكني و نداشتن روحيه اطاعت از قانون عنوان كرد و گفت : متاسفانه وجود روحيه قانون شكني در جامعه داراي ريشه اي ديرينه است ودر نتيجه استقرار حكومت هاي استبدادي دروجود مردم شكل گرفته كه پليس مي تواند درحذف اين رفتارمنفي اقدامات خوبي انجام دهد.

وي همچنين تصريح كرد : علاوه براين معضلات ، تهديدات خارجي نيز چون فساد اخلاقي و ورود وخروج قاچاق از مرزها همچنين تحريكات سياسي و اقدام براي هرج و مرج وناامني نيازبه پليس هوشيار را ضروري مي سازد .

رييس مجلس همچنين تاكيد كرد : داشتن آزادي بدون داشتن پليس كارآمد ممكن نيست . چراكه بي نظمي دشمن آزادي است و هرجا كه بي نظمي غلبه كند آزادي قرباني شده و مردم ناچار به صرف نظر از آزادي مي شوند .

وي توجه مسوولان كشور به نيروي انتظامي را نيازمند وجود يك نگرش جامع نسبت به اين نهاد عنوان كرد و گفت : هر جا كه زندگي اجتماعي وجود دارد وجود پليس نيز ضروري است ، بنابراين هر تحولي در زندگي اجتماعي تحول در وضعيت پليس را ايجاب مي كند .

حداد عادل در پايان تصريح كرد : نگذاريد پليس 110 به يك نهاد كهنه و عادي تبديل شود براي اين منظور دائما حضور پليس را در ذهن مردم تاكيد كنيد و سعي كنيد اعتماد مردم را براي برقراري نظم درجامعه جلب كنيد .