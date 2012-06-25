بیش از 610 هزار ایرانی متبرک به نام و القاب امام چهارم شیعیان

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت علی بن حسین(ع) امام چهارم شیعیان، ملقب به امام سجاد(ع) است و براساس آمار نام‌های سجاد، محمد سجاد، محمد امین و امین با فراوانی 56، 44، 240 و 19 مورد بیشترین فراوانی از کنیه‌ حضرت علی ابن حسین(ع) امام چهارم شیعیان در سال 1390 در استان قم است.



بنا به گزارش اداره کل ثبت احوال استان قم، همچنین نام های سجاد، محمد سجاد، امین، محمد امین، سجاد رضا، محمد عابد، امین عباس و امین حسین با فراوانی 10، 14، 4، 53، 1،1،1 و 1 مورد در سه ماهه نخست امسال در استان قم به ثبت رسیده است.



در مجموع نام، القاب و کنیه‌های حضرت علی بن حسین امام چهارم شیعیان، 610 هزار و 568 بار در پایگاه اطلاعات جمعیت کشور به ثبت رسیده است.



ثبت 287 مورد نام حسین در سال 90



همچنین بررسی آمار نامگذاری ایرانیان در پایگاه اطلاعات جمعیتی نشان می‌دهد نام حسین 287 بار در سال 1390 در استان قم به ثبت رسیده است که این ارادت بسیار خاص و عمیق شیعیان به ویژه مردم ایران به حضرت حسین(ع) را نشان می دهد.



گفتنی است بر اساس این آمار نام‌های امیر حسین، محمد حسین، با فراوانی496 و 410 در سال 1390 در استان قم به ثبت رسیده است.



همچنین نامهای امیر حسین، محمد حسین و حسین به ترتیب با فراوانی 114، 86، 67 مورد در سه ماهه نخست امسال در استان قم به ثبت رسیده است.



آمار نامگذاری ایرانیان در پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور نشان می‌دهد نام حسین یک میلیون و 696 هزار و 572 بار و القاب و کنیه‌های امام حسین(ع) یک میلیون و 705 هزار و 856 بار در کشور به ثبت رسیده است.

