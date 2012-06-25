عناوین روزهای دهه تکریم مساجد اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، دهه کرامت مساجد هر سال در دهه آخر ماه شعبان برگزار می شود. این دهه در سالهای گذشته به عنوان دهه غبارروبی مساجد برگزار می شد و در سال جاری با نام دهه کرامت مساجد برگزار می شود.

سه شنبه 20 شعبان (20تیر) روز آغازین این دهه به عنوان "مسجد، پایگاه نشر معارف قرآن و اهل بیت (ع)"، چهارشنبه 21شعبان (21تیر) به عنوان "مسجد، مرکز تعمیق اخوت ایمانی و رشد فضایل اخلاقی"، پنجشنبه 22 شعبان (22تیر) به عنوان "مسجد، مأمن نوجوانان و جوانان"، جمعه 23 شعبان (23تیر) به عنوان "مسجد، میعادگاه منتظران انقلابی"، شنبه 24 شعبان(24تیر) به عنوان "مسجد، کانون حیات طیبه خانواده" نامگذاری شده است.

همچنین یکشنبه 25شعبان (25تیر) به عنوان "مسجد، بستر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت"، دوشنبه 26 شعبان (26تیر) به عنوان "مسجد، محورخدمات فرهنگی، اجتماعی محله"، سه شنبه27 شعبان (27تیر) به عنوان "مسجد، خاستگاه و پشتیبان بیداری اسلامی"، چهارشنبه 28 شعبان (28تیر) به عنوان "مسجد، پیشتاز در تربیت روحیه خودباوری ملی"، و پنجشنبه 29 شعبان (29تیر) به عنوان "مسجد، جلوه گاه اراده مردم در عمران خانه خدا" نامگذاری شده است.