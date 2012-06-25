ارسال اصلاحیه قانون جامع معلولان اواخر شهریور به دولت

به گزارش خبرنگار مهر، همایون هاشمی پیش از ظهر دوشنبه در مراسم بازنگری قانون جامع حمایت از حقوق معلولان که با حضور روسای انجمن‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد و همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سازمان بهزیستی برگزار شد، اظهار داشت: مجموعه بهزیستی از مدتی قبل نوسازی را در مجموعه خود و در سطوح فعالیت‌های خود آغاز کرده است.

وی با اشاره به معاونت توانبخشی و حوزه مرتبط با معلولان تصریح کرد: در حوزه معلولان بحث یکپارچه‌سازی و مناسب سازی پیگیری می‌شود که در این سالها اتفاقاتی در این خصوص صورت گرفته است اما کافی نبوده.

هاشمی ادامه داد: چنانچه بند یکپارچه‌سازی و مناسب‌سازی اتفاق بیفتد می‌توانیم معلولان را در عرصه‌های مختلف اجتماعی مشاهده کنیم که این از اهداف سازمان بهزیستی در دوره جدید فعالیت‌هایش است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: این سازمان خواهان ارتقاء حقوق معلولان و سطح پوشش خدمات به آنها در قالب یک قانون جامع و در عین حال قابلیت اجرایی است.

هاشمی ادامه داد: قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در سال 1383 رونمایی شد و این یک قدم رو به جلو بود اما در حال حاضر این قانون پاسخگوی اهداف بهزیستی و جامعه معلولان نیست و نواقصی در این قانون مشاهده می‌شود.

وی تاکید کرد: بنده از همان ابتدا و در بدو ورود تاکید بر داشتن یک قانون کامل و در عین حال قانونی که قابلیت اجرایی داشته باشد، داشتم و در همان زمان نیز کارشناسان تلاش کردند تا اتفاقات خوبی در تبصره‌ها و مفاد این قانون صورت گیرد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به قانون 16 ماده‌ای جامع حمایت از حقوق معلولان تاکید کرد: خیلی از وظایفی را که بهزیستی در حال حاضر انجام می‌دهد بر اساس قانون فعلی به عهده این سازمان نیست و باید سایر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها آن را انجام دهند اما متاسفانه چون نظارتی بر اجرای قانون وجود ندارد دستگاه‌ها و سازمان‌ها وظایف خود را انجام نمی‌دهند.

وی در ادامه به برگزاری طرح آفتاب اشاره کرد و افزود: در این طرح سعی می‌شود مشکلات معلولان در بخش‌های مختلف بررسی شود چرا که ما اعتماد داریم بسیاری از مشکلات معلولان در دیدارهای چهره به چهره و در قالب طرح آفتاب برطرف می‌شود به طوری که هر هفته بیش از 600 معلول با معاونین و مدیران بهزیستی مشکلات خود را در میان می‌گذارند.

هاشمی به واگذاری 35 هزار واحد مسکونی به معلولان و مددجویان در هفته بهزیستی و دولت اشاره کرد و گفت: اجرای طرح نهضت تامین مسکن معلولان و واگذاری 200 هزار واحد مسکونی در دولت دهم اقدام بی‌نظیری برای جامعه هدف بهزیستی بود.

رئیس سازمان بهزیستی کشور بیان داشت: سازمان تاکید ویژه ای بر پیشگیری از معلولیت‌ها دارد و در همین راستا اولین بنیاد پیشگیری از معلولیت‌ها در مشهد‌الرضا افتتاح شد و به زودی در 5 قطب کشور نیز این آزمایشگاه و مراکز ایجاد خواهد شد.

وی اضافه کرد: سازمان بهزیستی در بحث بیمه‌ها حتی حرفهای زیادی برای گفتن دارد و نهایت آرزوی مسئولان مملکتی این است که یک بیمه فراگیر برای همگان صورت گیرد.

هاشمی ادامه داد: اشتغال، مسکن، مناسب‌سازی معابر از جمله مهمترین دغدغه‌های معلولان محسوب می‌شود که در این خصوص باید سوخت را نیز به دغدغه معلولان اضافه کرد.

وی از پیشنهاد سازمان بهزیستی برای اصلاحیه این قانون اشاره کرد و گفت: ما پیشنهادی را برای اضافه کردن یک ماده تحت عنوان پیشگیری از معلولیت‌ها ارائه کردیم که اگر این ماده به تصویب برسد گام مهمی را در جلوگیری و بروز معلولیت‌ها در جامعه بر خواهیم داشت.

رئیس سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: به زودی اصلاحیه قانون جامع حمایت از حقوق معلولان به اتمام می‌رسد و پیش‌بینی می‌شود در اواسط مرداد ماه این طرح از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دولت و پس از بررسی‌های لازم در دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

هاشمی اضافه کرد: در حال حاضر بیش از 24 هزار مرکز در سازمان وجود دارد که تعداد زیادی از آنها در قالب NGO ها، سمن‌ها و خیریه‌ها اداره می‌شود.