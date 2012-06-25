  1. استانها
  2. بوشهر
۵ تیر ۱۳۹۱، ۱۳:۲۸

مرادی:

سپاه پاسداران اولین مجموعه فدایی انقلاب است

سپاه پاسداران اولین مجموعه فدایی انقلاب است

بوشهر - خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه شهرستان بوشهر گفت: سپاه پاسداران اولین مجموعه فدایی انقلاب است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یدالله مرادی صبح دوشنبه در مراسم تجلیل از پاسداران این سپاه که به مناسبت هفته پاسدار برگزار شد، اظهار داشت: پاسداری از نظام و انقلاب بزرگترین افتخاری است که نصیب شما پاسداران شده و در حفظ آن و بر ادامه این راه بزرگ باید از جان مایه گذاشت.

وی با اشاره به مسئولیت‌ها و وظایف سپاه، ادامه داد: سپاه و بسیج مسئولیت خطیر پاسداری از انقلاب را بر عهده گرفته و تا بحال در این زمینه چیزی کم نگذاشته به همین دلیل هر کجا بخواهند نهادی را به عنوان پاسدار این انقلاب معرفی کنند از این نهاد مقدس نام می برند.

مرادی به نقش سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس و جبهه‌های نبرد، تصریح کرد: جانفشانی‌ها و جان نثاریهای پاسداران در دفاع از انقلاب و دستاوردهای آن باعث شده نوک پیکان دشمنان اسلام به  سوی سپاه و بسیج باشد.

وی به پاسداران توصیه هایی کرد و اظهار داشت: اگر پاسداران به وظایف خود آشنا باشند و با دقت آن را انجام دهند می‌توانند از انقلاب و نظام به خوبی پاسداری کنند.

فرمانده سپاه شهرستان بوشهر در ادامه بیان داشت: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اولین مجموعه فدایی انقلاب و نظام در عرصه‌های مختلف است.

کد مطلب 1634686

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها