به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی احمدی میانجی ظهر دوشنبه در نشست با روسای دادگستری های سراسر استان گلستان، از جذب 500 قاضی برای شوراهای حل اختلاف خبر داد و گفت: شرایط جذب این قضات با اولویت اعضای شورای حل اختلاف به استان ها اعلام شده است که آزمون آن شهریور ماه امسال برگزار می شود.

وی افزود: این قضات در مرحله اول وارد شعب شهرهای بزرگ و مراکز استان ها خواهند شد.

حجت الاسلام احمدی میانجی با بیان این که هم اکنون کار صدور رای در شوراهای حل اختلاف توسط قضات دادگستری ها انجام می شود، تصریح کرد: این امر بار مضاعفی را بر همکاران قضایی وارد کرده است.

وی به تمرکز بر روی شعب روستایی بعد از ساماندهی شعب شهری اشاره کرد و گفت: بنا داریم شعب شورای حل اختلاف روستایی را صرفا وارد مباحث صلح و سازش کنیم.

احمدی میانجی، فعال شدن شوراهای حل اختلاف روستایی را در پیشگیری از وقوع جرم موثر دانست و گفت: مسائل مربوط به زمین، بیشترین دعاوی روستاییان را تشکیل می دهد که ورود اعضای شورای حل اختلافی که از بطن مردم همان مجموعه باشند، می تواند برای حل این مسائل موثرتر باشد.

رئیس شورای حل اختلاف کشور از روسای شوراهای حل اختلاف مراکز استان ها خواست، سالانه حداقل دو بار نشست هایی با شعب روستایی برگزار و به مسائل و مشکلات آنان رسیدگی کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به جایگاه شورای حل اختلاف در بین مردم اشاره کرد و گفت: خوشبختانه در نظرسنجی که سازمان بازرسی کل کشور در شش استان کشور انجام داد 72.2 درصد از مراجعین به شورای حل اختلاف از عملکرد این نهاد راضی بودند.

وی با بیان این که این رقم بسیار بالاست، افزود: از چهار میلیون و 200 هزار پرونده ای که سال 89 در شعب شورای حل اختلاف کشوررسیدگی شده بود مردم به 180 هزار مورد آن اعتراض و بقیه را پذیرفتند که این رقم نشان می دهد بار بزرگی از دوش دادسرا و دادگاه ها برداشته شده است.

احمدی میانجی ادامه داد: با استقرار قضات ویژه شوراهای حل اختلاف، روند رسیدگی به پرونده های ورودی به شعب تسریع خواهد شد.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به قانون جدید شورای حل اختلاف در کشور گفت: در قانون جدید، شوراهای حل اختلاف روستایی صرفا وارد مباحث صلح و سازشی خواهند شد.

رئیس شورای حل اختلاف کشور با بیان این که بیمه اعضا، مسائل مالی و استخدام کارکنان شورای حل اختلاف نیز از دیگر مواردی است که در این قانون دیده شده است، افزود: در صورت تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی، شاهد تحولات مطلوبی در این بخش خواهیم بود.

وی در ادامه سخنان خود خواستار توجه ویژه روسای دادگستری ها به شوراهای حل اختلاف شد و گفت: تجربه نشان داده است استان هایی که به شوراها اهمیت داده اند، در بخش کاهش ورودی پرونده به دادسراها و افزایش صلح و سازش در پرونده ها، جواب خوبی گرفته اند.

هم اکنون حدود 38 هزار عضو در 8 هزار و 800 شعبه شورای حل اختلاف کشور فعالیت می کنند.