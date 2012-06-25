اختصاص 2 درصد از اعتبار صندوق توسعه ملی به بهزیستی و کمیته امداد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن کامران در نشست بازنگری قانون جامع حمایت از حقوق معلولان که روز دوشنبه برگزار شد، افزود: سعی کردیم در بودجه سال 91 اعتبارات خوبی برای نهادهای حمایتی نظیر کمیته امداد و بهزیستی اختصاص دهیم. بطوریکه از صندوق توسعه ملی و همچنین مناطق آزاد این اعتبارات تامین شد.

وی افزود: از بودجه مناطق آزاد قرار شد یک درصد از ورود و خروج در این منطقه معادل 10 میلیارد تومان میان سازمان بهزیستی و کمیته امداد تقسیم شود بطوریکه 5 میلیارد تومان به سازمان بهزیستی و 5 میلیارد تومان نیز به کمیته امداد اختصاص می یابد.

به گفته وی پرداخت وام قرض الحسنه به معلولان و مدد جویان سازمان های حمایتی از دیگر اقداماتی بود که انجام شده است اما به منظور اجرای کامل این دستورالعمل ها از نمایندگان تشکل های دولتی و همچنین سازمان بهزیستی می خواهیم که 3 سال باقیمانده از اجرای برنامه پنجم توسعه این موارد را پیگیری کرده و به ما اطلاع دهند.

نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد در خصوص استخدام 348 معلول در آموزش و پرورش اسامی و موارد مرتبط با آن را تنظیم کرده و به ما اطلاع دهید و من قول می دهم که به تمام موارد رسیدگی کنم.

کامران تاکید کرد: اجرای دستورالعمل ها و قوانینی که در مجلس به تصویب می رسند مانند قانون 3 درصد استخدام معلولان در دستگاه های دولتی از سوی برخی دستگاه ها اجرایی نمی شود و این به دلیل ساختار مریض دستگاه هاست و فقط بستگی به مدیر آن مجموعه دارد.

در ادامه این مراسم شهبازی کارشناس مرکز پژوهش های مجلس نیز گفت: بر اساس بررسی های انجام شده یکی از ایرادات اساسی قانون حمایت از معلولان جایگاه رئیس بهزیستی در آن است بطوریکه نمی تواند دستگاه ها را به دلیل عدم اجرای قانون بازخواست کند به همین دلیل یکی از راهکارهای مورد نظر تشکیل سازمانی است زیر نظر رئیس جمهور و به پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز رئیس آن انتخاب شود.

به گفته وی عدم پوشش خدمات درمانی و گسترش فراگیر پوشش بیمه ای معلولان از دیگر مشکلات این قانون است به همین دلیل این امر نیز باید در بازنگری مد نظر قرار گیرد.

وی تاکید کرد: در خصوص اشتغال، مسکن، توانمندسازی، آموزش و بیمه معلولان نیز باید در قانون جدید حمایت از حقوق معلولان تسهیلاتی در نظر گرفته شود بطوریکه تمامی این مشکلات افراد در 27 ماده تدوین شده است.