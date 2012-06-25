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۵ تیر ۱۳۹۱، ۱۶:۱۶

فاضلیان اعلام کرد:

ماهانه به 60 تا 70 پرونده در شعب حل اختلاف گلستان رسیدگی می‌شود

ماهانه به 60 تا 70 پرونده در شعب حل اختلاف گلستان رسیدگی می‌شود

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس کل دادگستری گلستان، با اشاره به اینکه ماهانه به 60 تا 70 پرونده در شعب شورای حل اختلاف گلستان رسیدگی می شود، گفت:‌ پایین بودن درصد اعتراض به آرای صادره در شعب شورا، حاکی از کیفیت رسیدگی به پرونده در این شعب است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد فاضلیان پیش از ظهر دوشنبه در جمع روسای دادگستری های استان، مهم ترین مشکل شورای حل اختلاف در استان را  استیجاری بودن 90 درصد ساختمان ها عنوان کرد.

وی اظهار داشت: هم اکنون زمین مورد نیاز در همه حوزه های قضایی تهیه شده است که در صورت تامین اعتبار آمادگی احداث ساختمان برای این شوراها را در مدت یکسال داریم.

وی عنوان کرد: پایین بودن درصد اعتراض به آرای صادر شده در شعب شورا، حاکی از کیفیت رسیدگی به پرونده در این شعب است.

به گفته وی با  تامین ساختمان ملکی ، امکان تجهیز همه مجتمع های شورای حل اختلاف استان به سیستم cms فراهم خواهد شد.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به حجم پرونده های ورودی به دادگاه ها و دادسراها گفت : تعیین رسیدگی ماهانه به 60 تا 70 پرونده در شعب شورای حل اختلاف ، خارج از توان قضات است.

این مقام ارشد قضایی استان افزود : شورای حل اختلاف به عنوان بازویی توانمند برای دستگاه قضایی تبدیل شده است که امیدوارم با استفاده بیشتر از ظرفیت های موجود در این نهاد به سمت سازش بیشتر در پرونده ها گام برداریم.

کد مطلب 1634699

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