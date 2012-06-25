  1. هنر
۵ تیر ۱۳۹۱، ۱۴:۰۳

در قالب برنامه‌ای فرهنگی-هنری/

هفته "مهد پایداری" در تهران و ایلام برگزار می‌شود

هفته "مهد پایداری" در تهران و ایلام برگزار می‌شود

استاندار ایلام با حضور در حوزه هنری استان تهران جزئیات برگزاری هفته "مهد پایداری" در تهران و ایلام را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری هفته ایلام؛ مهد پایداری با حضور مجتبی علائی استاندار ایلام در حوزهنری برگزار شد.

علائی در ابتدای این نشست گفت: سربلندی ایران اسلامی مرهون رشادت‌ها و جانبازی‌های شهداست و ما وظیفه داریم علاوه‌بر پاسداشت یاد شهدا، تکریم خانواده معظم آنان نیز در دستور کار قرار دهیم.

وی افزود: باید فرهنگ شهادت و ایثارگری در جامعه ایران اسلامی همچنان استمرار داشته باشد تا تمام توطئه‌های دشمنان خنثی شود. تا زمانی که فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه ایران اسلامی حاکم است هیچ تجاوزگری جرات چشم‌دوزی به نظام مقدس جمهوری اسلامی را ندارد.

وی ادامه داد: مردم این دیار در طول دوران دفاع مقدس با رشادت‌ها و ایثارگری‌های خود این مهم را به جهانیان به اثبات رسانده‌اند که همواره مدافع اسلام و انقلاب هستند. اکنون نویت ماست که از این ارزش‌ها که از دستاوردهای انقلاب اسلامی است حفاظت و پاسداری کنیم.

استاندار ایلام گفت: چنانچه عنصر و صفت پایداری در موجود زنده و نیز جامعه‌ای نباشد آن جامعه و موجود زنده محکوم به فنا و ممات است. استقامت از قیام و ایستادن می‌آید و استقامت بر طریق مستقیم مفهوم پیدا می‌کند.

وی خواستار بازخوانی جنگ و دوران دفاع مقدس در ایلام و رفتار ایلامیان در جنگ شد و افزود: کمتر شهر جنگ‌زده‌ای مانند ایلام است. ایلام بیش از 300 بار بمباران شد ولی رفتار مردم ایلامی در زمان جنگ مانند اسفنج بوده‌است. آنها در زمان بمباران‌ها به جنگل‌ها می‌رفتند و بعد از اتمام آن به شهر بازمی‌گشتند.

وی از تصویب دائمی طرح هفته ایلام؛ مهد پایداری در شورای فرهنگ عمومی استان ایلام خبر داد و گفت: شورای فرهنگ عمومی استان ایلام هفته منتهی به 10 تیرماه یعنی روز آزادسازی مهران را هفته "مهد پایداری" نامیده و هر سال در این هفته برنامه‌های زیادی برگزار خواهد شد.

وی در مورد برنامه‌هایی که در این ماه اجرا می‌شود، توضیح داد: از هشتم تیر برنامه‌های متمرکزی در حوزه هنری در تهران و برنامه‌هایی نیز در استان ایلام خواهیم داشت.

برگزاری نمایشگاه آثار تجسمی هنرمندان ایلامی و نیز نمایشگاه عکس از ایلام و دوران دفاع‌مقدس در این استان، برنامه‌های هر شب تئاتر صحنه‌ای در حوزه هنری، رونمایی از دانشنامه هشت جلدی استان ایلام، رونمایی از تمبر آیت‌الله حیدری، شب خاطره‌ و نیز نمایشگاه توانمندی‌های اجتماعی فرهنگی و اقتصادی از جمله برنامه‌هایی است که بنا به گفته استاندار ایلام قرار است در این هفته برگزار شود.

کد مطلب 1634702

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