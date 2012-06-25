به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد مختار شیرمحمدی ظهر دوشنبه درهمایش علمی قاچاق کالا، موادمخدر و مشروبات الکلی از نگاه دین با بیان اینکه سال گذشته 3500 نفر قاچاقچی مواد در استان زنجان دستگیر شدند افزود: با توجه به اهمیت بحث اعتیاد و تبعات آن در جامعه باید به سه مقوله پیشگیری، درمان و مبارزه توجه ویژهای شود.
وی ادامه داد: در رابطه با آمار افراد اعدام شده نیز باید گفت که حدود 6 نفر در سال گذشته و 3 نفر نیز در سه ماهه اول امسال اعدام شدهاند و در بررسی جرائم افرادی که مرتکب قاچاق شدهاند هیچگونه ترحم و بخششی وجود ندارد.
سرگرد شیرمحمدی افزود: همکاری و اطلاعرسانی مردم در بحث مبارزه با موادمخدر و قاچاق آن از اهمیت بالایی برخوردار است و افراد باید به این نکته توجه ویژهای داشته باشند که معتادانی که در اطراف خانه و یا محل کار آنان زندگی میکنند ممکن است برای همسایگان و همچنین خانواده خود خطر بزرگی شوند به همین علت توصیه میشود اگر مردم با چنین افرادی مواجه شدند به صورت فوری به پلیس اطلاعرسانی کنند تا هرچه زودتر با این افراد برخورد شود.
رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر فرماندهی نیروی انتظامی استان زنجان به نقش روحانیت در بیان مشکلات و راهکارهای موجود در بخش های مختلف اشاره کرد و افزود: وقتی مشکل به این مهمی در جامعه کاملاً گویا و محسوس است آیا لزومی ندارد که در منبرهای ما به این موضوع و معضل پرداخته شود و راهکارهای دینی و علمی برای آن ارائه شود باید گفت که روحانیون نیز در ارائه این خدمات نقش اساسی دارند.
سرگرد شیرمحمدی ادامه داد: آمریکا موادمخدر را ابزاری برای جنگنرم در نظر گرفته است و با کمک این ابزار نابودی مردم ایران و به ویژه جوانان این مرز و بوم را خواستار است.
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