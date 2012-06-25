به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد مختار شیرمحمدی ظهر دوشنبه درهمایش علمی قاچاق کالا، موادمخدر و مشروبات الکلی از نگاه دین با بیان اینکه سال گذشته 3500 نفر قاچاقچی مواد در استان زنجان دستگیر شدند افزود: با توجه به اهمیت بحث اعتیاد و تبعات آن در جامعه باید به سه مقوله پیشگیری، درمان و مبارزه توجه ویژه‎ای شود.

وی ادامه داد: در رابطه با آمار افراد اعدام شده نیز باید گفت که حدود 6 نفر در سال گذشته و 3 نفر نیز در سه ماهه اول امسا‌ل اعدام شده‎اند و در بررسی جرائم افرادی که مرتکب قاچاق شده‌اند هیچ‌گونه ترحم و بخششی وجود ندارد.

سرگرد شیرمحمدی افزود: همکاری و اطلاع‌رسانی مردم در بحث مبارزه با موادمخدر و قاچاق آن از اهمیت بالایی برخوردار است و افراد باید به این نکته توجه ویژه‎ای داشته باشند که معتادانی که در اطراف خانه و یا محل کار آنان زندگی می‎کنند ممکن است برای همسایگان و همچنین خانواده خود خطر بزرگی شوند به همین علت توصیه می‌شود اگر مردم با چنین افرادی مواجه شدند به صورت فوری به پلیس اطلاع‎رسانی کنند تا هرچه زودتر با این افراد برخورد شود.

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر فرماندهی نیروی انتظامی استان زنجان به نقش روحانیت در بیان مشکلات و راهکارهای موجود در بخش های مختلف اشاره کرد و افزود: وقتی مشکل به این مهمی در جامعه کاملاً گویا و محسوس است آیا لزومی ندارد که در منبرهای ما به این موضوع و معضل پرداخته شود و راهکارهای دینی و علمی برای آن ارائه شود باید گفت که روحانیون نیز در ارائه این خدمات نقش اساسی دارند.

سرگرد شیرمحمدی ادامه داد: آمریکا موادمخدر را ابزاری برای جنگ‌نرم در نظر گرفته است و با کمک این ابزار نابودی مردم ایران و به ویژه جوانان این مرز و بوم را خواستار است.