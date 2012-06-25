صادرات 80 تن میگو به اروپا

به گزارش خبرنگار مهر، مجید ربیع‌زاده امروز دوشنبه در نشست خبری در خصوص اقدامات ابتکاری این مجموعه در تولید ماهی قزل‌آلا و میگو در خزر اظهار داشت: با مطالعاتی که انجام شد، در مرحله اول در حدود 100 تن میگو پرورش داده شد که این رقم در سال جاری افزایش خواهد یافت.

وی با بیان اینکه در منطقه گمیشان واقع در شمال بندر ترکمن در استان گلستان این پروژه انجام شد، گفت:‌ برنامه ریزی برای انجام این پروژه در شمال شهرستان نکا در استان مازندران و کیاشهر در استان گیلان انجام شده است.

ربیع زاده "ماندگار نبودن لارو میگو در آب‌های خزر، سخت بودن شرایط پرورش میگو در آبهای خزر و عدم تطبیق ماهی قزل آلا با آب‌های خزر" را از جمله مشکلات اجرای این طرح عنوان کرد.

وی افزود: براساس برنامه ریزی انجام شده در 6 ماهه نخست سال گذشته میگو را در 16 استخر به مساحت 32 هکتار پرورش دادیم که به طور متوسط از هر هکتار 3 تن محصول برداشت شد، ضمن اینکه در 6 ماهه دوم سال گذشته نیز ماهی قزل‌آلا را در دو استخر به مساحت 4 هکتار پرورش دادیم که از هر هکتار تقریبا سه تن گوشت ماهی برداشت شد.

وی با بیان اینکه 20 تن از میگوی تولید شده در سال گذشته در بازار داخلی مصرف شد، گفت: 80 تن میگوی تولیدی نیز به کشورهای اسپانیا، ایتالیا و امارات صادر شد که با در نظر گرفتن 7 هزار دلار به ازای هر تن میگو در حدود 560 هزار دلار ارزآوری به کشور صورت گرفته است.

به گفته ربیع زاده، با اجرای چنین پروژه ای به مساحت 20 هکتار به 200 میلیون تومان سرمایه نیاز است که در هر دوره از محصول‌دهی در حدود 30 میلیون از پرورش میگو و در حدود 40 میلیون از پرورش ماهی قزل آلا سود عاید پرورش‌دهنده خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنانش به اجرای طرح 550 هزار هکتاری استان خوزستان توسط موسسه جهاد نصر اشاره کرد و افزود: در حال حاضر بیش از یکصد هزار هکتار در این اراضی زهکشی صورت گرفته است، ضمن اینکه شرکت جهاد نصر حمزه که یکی از زیرمجموعه های موسسه جهاد نصر است، تعهد اجرای زه‌کشی 15هزار هکتار از این اراضی را برعهده دارد.

وی "زه کشی رو زمینی و زیرزمینی، انتقال آب از طریق کانال های بتنی و صنعتی به اراضی کشاورزی و اجرای عملیات آبیاری تحت فشار" را از جمله اقدامات انجام شده در این زمینه عنوان کرد.

به گفته وی، براساس برنامه پنج ساله می بایست عملیات عمرانی هر سال در یکصد و 10 هزار هکتار از این اراضی انجام شود.