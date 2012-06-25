مصرف روزانه آب سمنانی ها 250 لیتر است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس تجلی بعد از ظهر روز دوشنبه در نشستی با خبرنگاران که همزمان با هفته صرفه جوئی در مصرف آب در محل شرکت آب و فاضلاب شهری استان سمنان برگزار شد ضمن تصریح بر اینکه سمنانی ها با 250 لیتر مصرف روزانه آب بیش از متوسط کشوری آب مصرف می کنند، گفت: میزان استاندارد جهانی مصرف آب به ازای یک نفر، 75 لیتر است.

88 درصد از مشترکان استان در بخش خانگی هستند

وی با بیان اینکه 88 درصد از مشترکان این شرکت در استان سمنان در بخش خانگی هستند، گفت: این 88 درصد، 73.5 درصد از آب توزیعی در این استان را در بخش خانگی مصرف می کنند.

به گفته وی، 12 درصد غیر خانگی شامل بخش های اداری، صنعتی، تجاری، خدماتی و ...، 26.5 درصد منابع آبی استان سمنان را مصرف می کنند.

بیش از 10 میلیارد ریال مطالبات آبفای استان سمنان از مردم



عباس تجلی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر مطالبات حال حاضر این شرکت از مشترکان، اظهار داشت: در هر دو بخش خانگی و غیر خانگی از سال 89 تا پایان سال 90، بیش از 10 میلیارد ریال، این شرکت از مردم مطالبه دارد.

تجلی با اشاره به نهادینه کردن فرهنگ پرداخت قبوض آب به صورت غیر حضوری، گفت: این طرح از خرداد ماه امسال آغاز شده و در طول این یک ماه، تنها یک هزار نفر، قبوض خود را غیر حضوری پرداخت کرده اند.

عرضه آب به مردم با یک چهارم قیمت اصلی



مدیر عامل آبفای استان سمنان اظهار داشت: در حال حاضر تولید و انتقال هر مترمکعب آب برای شرکت آب و فاضلاب شهری استان سمنان، حدود 820 تومان هزینه دارد.

تجلی ادامه داد: این قیمت در حالیست که هر مترمکعب آب تحویلی به مردم معادل یک چهارم این رقم و حدود 170 تومان، تعرفه می شود.

استفاده 75 درصدی مشترکان سمنانی درحد الگوی بهینه مصرف آب



وی با بیان اینکه الگوی مصرف برای هر خانوار در ماه 20 مترمکعب است، گفت: 75 درصد از مشترکان در استان سمنان مطابق الگوی بهینه مصرف، آب استفاده می کنند.

تجلی اظهار داشت: 1.5 درصد از مشترکان خانگی و غیر خانگی نیز بیش از دو برابر الگو مصرف یعنی بیش از 40 متر مکعب، آب مصرف دارند.

به گفته مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان، 23.5 درصد از مشترکان مصرف آب آنها تا دو برابر الگوی مصرف معادل 40 متر مکعب، مصرف می کنند.

کاهش 4.3 درصدی مصرف آب با هدفنمدی یارانه ها

تجلی یاد آور شد: به دنبال اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در سال 90 در استان سمنان، 4.3 درصد کاهش مصرف آب را شاهد بوده ایم.

وی با تاکید بر صرفه جویی و مدیریت مصرف آب اظهار داشت: 90 درصد آب مصرفی در ایران صرف امور کشاورزی می شود و اگر در این بخش 10 درصد صرفه جوئی شود، به میزان کل آب مورد نیاز بخش خانگی و صنعت در یک سال، آب تامین می شود.

به گزارش مهر، در استان سمنان 209 هزار مشترک، تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب این استان قرار دارند و منابع آبی مورد نیاز از طریق 106 حلقه چاه، شش رشته قنات و چشمه و یک رودخانه تامین می شود.