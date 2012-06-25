کمبود نیروی پرستاری جدی است/ یک پرستار مسئول 40 بیمار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، غضنفر میرزابیگی در نشست مشترک نمایندگان مجلس با اعضای هیئت مدیره‌های نظام پرستاری که روز دوشنبه در مرکز همایشهای رازی برگزار شد، افزود: در حال حاضر نیم نفر به ازای هر طرح در 24 ساعت پرستار موجود است.

وی با بیان اینکه لازم است برای جبران کمبود نیروی پرستار اقدام عاجلی انجام دهیم، تاکید کرد: لازم است مجلس در مورد سیاستگذاری در زمینه پزشک خانواده، شورای عالی بیمه و موارد دیگر پرستاران را دخیل کنند. این در حالی است که در حال حاضر عرصه صف و ستاد با یکدیگر تناسبی ندارد.

میرزابیگی افزود: سالانه از 163 رشته پزشکی دانشجویان فارغ ‌التحصیل می‌شوند و 30 تا 40 هزار دانشجو از رشته‌های مختلف در کشور تحصیلات خود را به پایان می‌رسانند، ولی مدیریت نظام سلامت بر عهده یک گروه خاص است.

وی ادامه داد: در حال حاضر 140 هزار نفر در رشته پرستاری شاغل هستند و 80 هزار نفر آنان در بخشهای دولتی و 60 هزار نفر آنان در بخشهای دیگری مانند تامین اجتماعی و نیروهای مسلح فعالیت می‌کنند و بر اساس آخرین اطلاعات موجود 123 هزار پرستار، عضو سازمان نظام پرستاری هستند.

میرزابیگی تاکید کرد: اعضای هیئت مدیره سازمان نظام پرستاری به روشی غیرسیاسی انتخاب می‌شوند، ولی ما از راهکارهای سیاسی نیز استفاده می‌کنیم. به عنوان نمونه از نمایندگان حامی پرستاران حمایت می‌کنیم.

وی تصریح کرد: گاهی اوقات حساب شده تندروی می‌کنیم ولی به بیگانگان اجازه سوء استفاده نمی‌دهیم.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری با اشاره به قوانین تصویب شده در زمینه پرستاری گفت: تنها دو بند قانون ارتقای بهره‌وری به خوبی اجرا شده است و قانون تعرفه‌ گذاری هنوز به اجرا در نیامده است. اما مجلس می‌تواند از رفتارهای نظارتی خود در زمینه قطره ‌چکانی اجرا شدن قوانین و اجرا نشدن برخی دیگر از آنها استفاده کند.

میرزابیگی تاکید کرد: اراده جدی برای اجرای قانون تعرفه‌گذاری از سوی برخی از مسئولان وجود ندارد و قوانین مربوط به پرستاری مانند قانون تعرفه‌گذاری با تاخیر اجرا می‌شوند.