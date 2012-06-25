دخالت در اداره بانکها مطرود است/ مانع تراشی در اعطای وام به مردم توجیه ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا تابش پیش از ظهر دوشنبه در جلسه روسای بانکهای شهرستانهای اردکان اظهار داشت: بانکها نیز متقابلا باید در خدمات دهی به مردم و کارآفرینان و تامین منابع مالی و تسهیلات مورد نیاز سرعت عمل و دقت لازم را داشته باشند.

وی با اشاره به رشد نقدینگی 400 هزار میلیارد تومانی کشور، کمبود و عدم تامین نقدینگی واحدهای تولیدی را غیرقابل توجیه عنوان خواند و وجود چنین موضوعاتی را نشان دهنده سیاست های غلط بودجه ای و پولی دانست که نشات گرفته از توزیع ناصحیح منابع مالی است.

تابش افزود: سیاست ها باید به گونه ای باشد که بنگاه های اقتصادی و واحدهای تولیدی بتوانند به سهولت و طبق چارچوب خاص، از تسهیلات مورد نیاز خود در اسرع وقت بهره مند شوند تا مشکلات گریبانگیر این روزهای تولید به حداقل برسد.

مردم از گیر و پیچ های دریافت وامهای کوچک گلایه دارند

نماینده مردم اردکان ادامه داد: مردم به ویژه گروه های کم درآمد جامعه از مسیر طولانی دریافت وامهای قرض الحسنه، خودرو و خرید لوازم منزل و گیر و پیچ هایی که در مسیرشان قرار می گیرد به شدت گلایه مند هستند و به ویژه بعد از رسوایی اختلاس بزرگ، معمایی غیرقابل حل برایشان تداعی شده که چطور میلیاردها تومان از منابع بانکی بدون هیچ نظارت و توجهی به هدر می رود اما برای دریافت وام یک تا هفت میلیون تومانی، این همه مانع تراشی می شود؟

تابش تصریح کرد: این قبیل برخوردها به باور مردم لطمه می زند و اعتماد آنها به دست اندرکاران را خدشه دار می سازد و این امر در درازمدت تبعات بدی را به دنبال خواهد داشت.

دولت اگر اصرار به پرداخت تسهیلات از سوی بانکها دارد باید منابع آن را خودش تامین کند

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس عنوان کرد: دولت و مجلس نباید برای بانک ها تکلیف مالایطاق درست کنند و اگر اصراری برای پرداخت تسهیلات در بخش هایی دارند، لازم است منابع آن را تامین کنند کما اینکه به این مورد در قانون برنامه پنجم توسعه اشاره شده است.

وی طرح منطقه ای کردن سود بانک ها که از مجلس ششم تدوین شد و در سال 85 به مرحله اجرا درآمد را طرح خوبی توصیف کرد که موفق به کنترل تورم در سال 86 به میزان 12 درصد شد، اما اکنون نرخ تورم 25.4 درصد را داریم که برای تولید و اقتصاد و حتی امنیت کشور یک عامل تهدید است.

تابش اضافه کرد: در اجرای برنامه سوم با تلاش و برنامه ریزی خوب دولت هشتم، یکسان سازی نرخ ارز انجام شد اما به واسطه سوء مدیریتها و بحرانها، دوباره به خانه اول بازگشته ایم.

چند نرخی بودن ارز برای عده ای رانت ایجاد می کند

وی ادامه داد: چند نرخی بودن ارز برای عده ای ایجاد رانت می کند و فساد آور است و باز هم مردم و اقشار ضعیف منافعشان به خطر می افتد و پایمال می شود.

نماینده مردم اردکان همچنین با اشاره به حجم سرمایه گذاریهای انجام شده در این شهرستان و گردش مالی چند هزار میلیاردی سالیانه، تحول در خدمات دهی سریع و آسان به واحدهای تولیدی و تامین نیازهای آنها را خواستار شد و با بیان اینکه واحدهای تولیدی نیز باید منابع مالی خود را در بانک های شهرستان متمرکز کنند تا بانکها بتوانند از محل این سرمایه ها، تسهیلات مورد نیاز مردم را تامین کنند، اظهار داشت: شایسته نیست مردم برای دریافت تسهیلات به خصوص وامهای قرض الحسنه و ازدواج با مشکل مواجه باشند.

در این جلسه نیز روسای بانکهای عامل شهرستان ضمن ارائه گزارشی از کارکرد هر یک از بانکها و وضعیت پرداخت تسهیلات و مطالبات معوقه، راهکارها و پیشنهادات خود را عنوان کردند.

همچنین مقرر شد با هم اندیشی همه بانکهای شهرستان، روشهای جدید تامین منابع مالی بانکها، به خصوص از طریق سپرده گذاری واحدهای بزرگ صنعتی شهرستان مشخص و برای پیگیری ارائه شود.