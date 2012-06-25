اکبر قلیچ در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: بوستان سلام در انتهای بستر رودخانه، ضلع شمالی فاز 2 مجتمع فرهنگیان، مقابل پارکسوار شمالی احداث می‌شود.



وی گفت: در گذشته این زمین محل تجمع نخاله و زباله بوده است که اکنون به منظور بهبود وضعیت آن، ارتقا فضای سبز و همچنین رفاه حال شهروندان به بوستان تبدیل شده است.



احداث بوستان سلام به مساحت 12 هزار متر مربع



وی با اشاره به اینکه مساحت این بوستان 12 هزار متر مربع است افزود:‌ هزینه تقریبی بوستان سلام 900 میلیون ریال است.



شهردار منطقه یک قم بیان کرد: در این بوستان 6 برج نوری 12 متری احداث شده است.



وی با اشاره به پیشرفت 85 درصدی این بوستان افزود:‌ با توجه به اینکه احداث بوستان سلام به طور کامل به اتمام نرسیده است اما شاهد استقبال زیاد شهروندان از این بوستان به خصوص در شب هستیم .

