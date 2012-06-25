نهاده های دام و طیور در اختیار دامداران و مرغداران قرار می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دلشاد جهانبخشی با اشاره به تامین انواع نهاده های دام و طیور برای تامین خوراک مورد نیاز مرغداران و دامداران درچهارمحال و بختیاری اظهار داشت: انواع نهاده های دام و طیور برای تامین خوراک مورد نیاز مرغداران و دامداران دراین استان تامین می شود.

وی علت افزایش قیمت مرغ را گرانی نهاده های دامی وارداتی مانند ذرت، جو و سویا دانست و گفت: اکنون با واردات این ماده اصلی از دیگر کشورها به صورت متمرکز بزودی مواد غذایی مورد نیاز از طریق اتحادیه مرغداران در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.

وی گفت: قیمت واقعی تولید مرغ پس از جبران هزینه های مربوط به تولید گوشت مرغ تعیین خواهد شد.

تمدید مهلت نام‌نویسی اصناف برای دریافت تسهیلات بسته حمایتی بهره‌وری انرژی



مهلت نام‌نویسی اصناف برای دریافت تسهیلات بسته حمایتی بهره‌وری انرژی در چهارمحال و بختیاری تمدید شد.

رئیس اداره امور اصناف و تشکل‌های صنفی چهارمحال و بختیاری گفت: بازاریان و اصناف این استان برای بهره‌مندی از تسهیلات بسته حمایتی بهره‌وری انرژی تا 15 تیرماه برای نام‌نویسی اقدام کنند.

سید عبدالله رضوی با اشاره به عملیاتی شدن بسته حمایتی بهره‌وری انرژی اصناف، گفت: بازاریان و کسبه این استان می‌توانند با وارد کردن شناسه صنفی و شماره پروانه کسب و مشخصات واحد تجاری خود در سامانه اینترنتی اصناف برای دریافت این تسهیلات نام‌نویسی کنند.

وی افزود: این تسهیلات با میانگین 10 تا صد میلیون ریال به واحدهای تولیدی انرژی برای نوسازی تجهیزات و اصلاح الگوی مصرف انرژی ارائه می‌شود.

رضوی بیان کرد: متقاضیان دریافت بیش از 50 میلیون ریال نیز طرح توجیهی یا اسناد و مدارک نوسازی تجهیزات واحد صنفی را به کارگروه‌های استانی و شهرستانی ارائه کنند.

رئیس اداره امور اصناف و تشکل‌های صنفی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: در مرحله نخست اجرای این طرح 10 درصد از واحدهای صنفی در هر استان شرایط دریافت تسهیلات حمایتی را دارند.

فراخوان نام نویسی از داوطلبان عضویت در شرکت تعاونی فرش دستباف چهارمحال و بختیاری

رئیس اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: متقاضیان عضویت در نخستین شرکت تعاونی فارغ التحصیلان فرش دستباف می توانند تا پایان تیرماه تقاضای مکتوب خود را به اداره فرش چهارمحال و بختیاری تحویل دهند.

علیرضا شیخی گفت: این شرکت تعاونی با هدف توسعه و ترویج صنعت فرش دستباف و نیز در راستای ایجاد اشتغال پایدار و استفاده از ظرفیت های علمی و انسانی موجود راه اندازی می شود.

کرمی افزود: بافندگان چهارمحال و بختیاری توان تولید سالانه 400 هزار متر مربع فرش را دارند.

وی گبه، یلمه، فرش بختیاری و نائینی را چهار سبک تولید فرش بافندگان چهارمحال و بختیاری اعلام کرد و گفت: هر بافنده سالانه بطور متوسط چهار متر فرش می بافد.

کرمی اصالت نقشه (طرح)، ثبات رنگ و دقت در بافت را مهمترین ویژگی شاخص فرشهای این استان برشمرد و گفت: قالیهای چالشتری تولید شده در این استان از معروفیت جهانی برخوردارند.

ایجاد 12 هزار و 500 فرصت شغلی با راه اندازی بنگاههای اقتصادی کوچک در چهارمحال و بختیاری

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت از ایجاد 12 هزار و 500 فرصت شغلی با راه اندازی بنگاههای اقتصادی کوچک و زود بازده در استان خبر داد.

رحمان کرمی بیان کرد: با تامین اعتبار اختصاص یافته ی سفرهای استانی رئیس جمهور و هیئت دولت به بخش صنعت بتوان زمینه ی توسعه و گسترش این کارگاههای اقتصادی رابیش از گذشته در استان فراهم کرد.

کرمی همچنین در خصوص بسته حمایتی دولت از بخش صنعت گفت: مرحله نخست این بسته حمایتی که مربوط به بحث انرژی بود به مبلغ 140 میلیارد ریال برای صنعتگرانی که در پایگاه اطلاع رسانی مربوطه نام نویسی کرده بودند تامین شود.

وی مرحله دوم بسته حمایتی را نیز باز سازی و نوسازی صنایع کوچک دانست و گفت: این مرحله از کار هم با معرفی واحد های صنعتی به بانکها آغاز شده است.

رشد 34 درصدی تولیدات مواد معدنی در چهارمحال و بختیاری

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری از رشد 34 درصدی تولیدات مواد معدنی در این استان طی سه ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.

رحمان کرمی به استخراج سالیانه هشت و نیم تن مواد معدنی از معادن این استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر 138 معدن در چهارمحال و بختیاری وجود دارد که سالیانه حدود هشت و نیم تن انواع مواد معدنی از آنها خارج می‌شود.

کرمی به رتبه چهاردهم چهارمحال و بختیاری در تولیدات مواد معدنی در کشور اشاره کرد و افزود: در بخش اشتغال و سرمایه‎گذاری این استان در رتبه بیست و یکم کشور در این بخش قرار دارد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری با اشاره به تولیدات مواد معدنی این استان در سال جاری افزود: تولیدات مواد معدنی این استان در سه ماهه اخیر نسبت به مدت مشابه سال گذشته 34 درصد افزایش داشته است.