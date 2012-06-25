سلب اعتماد راهکار نادرستی است/ تاکید بر گفتگو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النهرین، دفتر "ابراهیم الجعفری" رئیس ائتلاف اتحاد ملی عراق با اشاره به دیدار وی با "نوری المالکی" نخست وزیر عراق بیان کرد: طرفین بر ضرورت گفتگو میان گروههای سیاسی برای حل مشکلات موجود تاکید کرده اند.

از سوی دیگر ابراهیم الجعفری پس از دیدار با مالکی گفت: همه مشکلات را با گفتگو می توان حل کرد به ویژه که شرایط برای موفقیت گفتگوها فراهم است.

وی افزود: سلب اعتماد شیوه صحیحی نیست زیرا همه به خوبی می دانند که ماهیت قوه مجریه با مقننه تفاوت اساسی دارد و دولت با پرونده های چالش زای زیادی روبرو است و با کوچکترین مشکلی نباید بحث سلب اعتماد را مطرح کرد

نوری المالکی نیز گفت: ما می خواهیم چالشها را پشت سر بگذاریم تا بتوانیم به مردم و کشور خدمت کنیم و باید اصل گفتگو را مد نظر قرار دهیم.

نخست وزیر عراق بیان کرد: استیضاح و سلب اعتماد مشکل عراق را حل نمی کند بلکه بر بحران آن دامن می زند و فضا را ملتهب تر می سازد.

وی افزود: اینها راه حل نیست و تنها یک راهکار دربرابر ما قرار دارد که گفتگو است و همگان باید به اصل گفتگو و قانون اساسی توجه داشته باشند و دور یک میز بنشینند و مشکلات خود را حل کنند.

مالکی اظهار داشت: اینکه برخی از گفتگو سرباز می زنند به این دلیل است که نتیجه آن را به نفع خود نمی دانند آنها می خواهند سیاستهای خود را بر ما دیکته کنند که این قابل قبول نیست.

نخست وزیر عراق گفت: پارلمان باید نقش موثری در مقابله با تخلفات مغایر با قانون اساسی داشته باشد اما گویا پارلمان در این باره سکوت اختیار کرده است.

از سوی دیگر ابراهیم الجعفری با هیئتی از حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق ضرورت توجه به اصل گفتگو را مورد تاکید قرار داد.

دفتر ابراهیم الجعفری ضمن اعلام این مطلب در بیانیه خود آورده است: طرفین بر ضرورت حل بحران کنونی و پشت سر گذاشتن چالشهای موجود نیز تاکید کردند.