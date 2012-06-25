جزئیات دانشگاه فرهنگیان/ پذیرش 25 هزار دانشجو از مهر ماه

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا حاجی بابایی پیش از ظهر دوشنبه در کارگاه آموزشی تبین سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اظهار داشت: با راه اندازی دانشگاه ویژه فرهنگیان از مهر ماه سال جاری 25 هزار دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلات عالیه برای ادامه تحصیل جذب این مرکز آموزش عالی می شوند.

وی ادامه داد: پذیرش این دانشگاه ویژه فرهنگیان وکارکنان آموزش وپرورش در مقطع فوق دیپلم به لیسانس، لیسانس به فوق لیسانس، فوق لیسانس به دکتراست وعلاقمندان به شغل معلمی فقط با داشتن مدرک دیپلم می توانند ار ابتدا در دانشگاه ویژه فرهنگیان تحصیل کنند.

وزیر آموزش وپرورش اضافه کرد: بعد از این تمامی امور ضمن خدمت فرهنگیان باید در دانشگاه ویژه فرهنگیان مطرح شود تا بدین وسیله فرهنگیان بتوانند اطلاعات خود را به روز کنند.

تحول بنیادین یعنی مشخص شدن جایگاه آموزش وپرورش در جامعه

حاجی بابایی سپس تصریح کرد: تحول بنیادین یعنی مشخص شدن جایگاه آموزش وپرورش در جامعه تا افراد به این وسیله به جایگاه معلمان احترام بگذارند و معلمان نه با انجام اضافه کاری بلکه با حقوق خود بتوانند زندگی را اداره کنند.

وی افزود: در طول 32ماه گذشته 290 فعالیت زیرساختی در آموزش و پرورش انجام شده که حاصل آن بوجود آمدن سند تحول بنیادین بوده و این سند باعث ایجاد تغییراز 20 تا 100درصد در نظام آموزشی کشورمی شود.

وزیر آموزش وپرورش گفت: تحول در آموزش وپرورش یعنی در زمینه های گوناگون به قله برسیم که این موضوع با داشتن نقشه، پژوهش، فکر و تلاش امکان پذیر است.

حاجی بابایی ادامه داد: هفت سال قبل رهبر معظم انقلاب به صورت جدی به دنبال تحول در آموزش و پرورش بودند که در همین راستا گروهی از استادان دانشگاه فعالیت تخصصی را آغاز کردند و 500 نفر از صاحب نظران کشور نیز با نقدهای خود آنان را یاری کردند تا امروز شاهد تشکیل سند تحول بنیادین آموزش و پرورش باشیم.

وی یادآور شد: در مورد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش هشت ماه در شورای عالی آموزش وپرورش که متشکل از رئیس جمهور، وزیر، معاونین وزیر؛ یک نفر از حوزه علمیه و... صحبت شد تا در نهایت در شورای عالی انقلاب فرهنگی این سند تصویب شد.

وزیر آموزش و پرورش ابراز داشت: اکنون سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تبدیل به قانون شده و هیچکسی نمی تواند آن را تغییر دهد زیرا فعالیتهایی که از این طریق انجام می شود پشتیبانی علمی وپژوهشی دارد.

وی اضافه کرد: سند تحول بنیادین آموزش و پرورش یعنی نظام ومسئولان بدانند آموزش و پرورش بالاترین ارزش افزوده رادارد، بزرگترین تولید کننده انسانیت در جامعه است واصلی ترین فرد دراین سند معلمان هستند.

پرداخت پاداش پایان خدمت معلمان به طور کامل در زمان بازنشستگی

وزیر آموزش وپرورش در ادامه بیان داشت: در راستای ارج نهادن به جایگاه فرهنگیان امسال بعد از 32 سال فرهنگیان در زمان بازنشستگی پاداش پایان خدمت خود رابه طور کامل دریافت می کنند.

حاجی بابایی بالا بردن عزت واعتبار مدارس را از دیگر برنامه های وزارت آموزش و پرورش دانست وافزود: تحت پوشش قرار دادن 55 هزار سرایدار با حداقل حقوق 400 هزار تومان، تغییر نام دفتر دار به معاون اجرایی، رسیدگی کامل به مشکلات نیروهای حق التدریسی، نهضتی، شرکتی آموزش و پرورش طی 32 ماه از جمله این اقدامات است.

وی یادآور شد: در زمانی که پست دفتر دار وجود داشت 40 هزار جایگاه خالی در زمینه این پست در کشور وجود داشت اما با تعریف نام جدید معاون اجرایی تعداد کثیری از افراد متقاضی این پست هستند.

وزیر آموزش و پرورش افزود: در صورتی که شرایط لازم فراهم شود برای پست معاون اجرایی از متخصصان فناوری اطلاعات و کامپیوتر استفاده می کنیم تا سیستم اجرایی مدارس مکانیزه شود.

وی عنوان کرد: 70 درصد از مشکلات وزارتخانه از گذشته با مدیریت صحیح حل میشد.

حاجی بابایی همچمین اظهار داشت: تمامی نقل وانتقالات استانی و ثبت نام دانش آموزان باید در تیر ماه سال جاری به اتمام برسد زیرا که مرداد ماه بحث پالایش ورسیدگی به مشکلات در آموزش و پرورش انجام می شود.