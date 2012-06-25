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۵ تیر ۱۳۹۱، ۱۴:۲۱

10 میلیون ایرانی درگیر معضلات موادمخدر هستند

10 میلیون ایرانی درگیر معضلات موادمخدر هستند

معاون رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پوشش بیمه ای تمامی معتادان کشور خبر داد و گفت: بالغ بر 10 میلیون نفر در کشور درگیر معضلات موادمخدر هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید عبدالله عمادی در همایش روز جهانی مبارزه با مواد مخدر که روز دوشنبه در تالار امام جواد(ع) وزارت بهداشت برگزار شد، افزود: یکی از وظایفی که در این معاونت تعریف شده است حمایت از درمان معتادان از جمله حمایت‌های جسمی، روانی، اجتماعی و حقوقی است.

وی گفت: با توجه به حمایت اجتماعی در کنار سایر ابعاد حمایت از زمان آغاز درمان اعتیاد و پس از آن اهمیت ویژه‌ای دارد و این معاونت تأکید بخصوصی به حمایت از زمان آغاز درمان دارد.
 
عمادی ادامه داد: با توجه به اینکه بر اساس آمارها 2 میلیون نفر معتاد در کشور وجود دارد و اگر هر فرد را در یک خانواده 5 نفره ضرب کنیم آماری بالغ بر 10 میلیون نفر درگیر مواد مخدر هستند یعنی به طور غیر مستقیم 8 میلیون نفر از جمعیت کشور دچار معضلات و مشکلات اعتیاد هستند.
 
وی با بیان اینکه ضرورت هماهنگی و همکاری سازمانهای مرتبط در این زمینه بسیار الزامی است ولی تاکنون همه این سازمانها به صورت جزیره‌ای فعالیت می‌کردند افزود: یکی از اقدامات و استراتژیهای معاونت رفاه اجتماعی وزارت کار به موقع بودن و در دسترس بودن حمایتها و همچنین افزایش توانمندی افراد و خانواده‌ها است البته باید از وابستگی طولانی مدت حمایت‌های اجتماعی که افراد را وابسته می‌کند نیز پرهیز کرد.
 
عمادی گفت: حمایتهای بیمه‌ای در این زمینه در زمان درمان بسیار مهم است و ما نیز سعی بر آن داریم تا تمام افراد معتاد را تحت پوشش بیمه قرار دهیم و از افراد و خانواده‌ها در زمان درمان به ویژه خانواده‌های نیازمند حمایتهای مالی کنیم.
 
وی با اشاره به بستر‌سازی برای آموزش مهارت‌های فنی و حرفه‌ای که به افراد معتاد آموزشهای ویژه‌ای به خصوص در زندانها ارائه می‌شود گفت: در این زمینه اعطای تسهیلات، اشتغالزایی به معتادان و همچنین تأمین مسکن آنان و حمایت از خانواده‌های افراد معتاد در زمان درمان از دیگر استراتژیهای معاونت رفاه اجتماعی وزارت کار به حساب می‌آید.
 
عمادی تصریح کرد: معتاد باید در زمان درمان به نتیجه‌ای برسد که پس از درمان مطمئن باشد،خانواده و جامعه او را پس از بهبودی می‌پذیرند که این مسئله نقش بسیار مهمی در درمان معتاد می‌تواند ایفا کند.
 
وی به برخی اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جمله آموزش پیشگیری از اعتیاد به 6 میلیون و 110 هزار 825 نفر در سال 90 توسط بهزیستی در مدارس و دانشگاه‌ها اشاره کرد و گفت: در این زمینه 28 هزار و 820 معتاد بهبود یافته نیز آموزش مهارت‌های شغلی را در سال 90 فرا گرفتند.
 
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: در حوزه درمان و کاهشهای آسیب نیز با بهره‌گیری از 1827 مرکز فعال بهزیستی که 70 درصد درمان معتادان را بر عهده دارند توانستیم 432 هزار و 900 نفر را تحت پوشش درمان اعتیاد قرار دهیم.
 
عمادی خاطرنشان کرد: در این زمینه برنامه‌ ریزیها برای ساخت 5 هزار واحد مسکن برای معتادان با ارائه تسهیلات اشتغال در طولانی مدت صورت خواهد پذیرفت و در این زمینه یارانه درمان و پرداخت هزینه‌های معیشتی به خانواده‌های معتاد بی‌بضاعت پرداخت می‌شود.
کد مطلب 1634733

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