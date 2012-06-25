رزمی کاران کانون سردفتران صاحب مدال بین المللی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ملی­پوشان فدراسیون ورزشهای رزمی ایران در مسابقات WASCO قهرمانی جهان 2012 که با حضور ورزشکارانی از 40 کشور مطرح جهان برگزارشد موفق به کسب9 مدال رنگین جهانی شدند.

بر اساس این گزارش در این مسابقات محمد جمشیدی در وزن +85 کیلوگرم؛ محمد ترک در وزن +95 کیلوگرم؛ حنان لُهراسبی در وزن منهای 70 کیلوگرم و رضا احمدیان در وزن +75 کیلوگرم موفق به کسب مدال طلای جهانی شدند و احسان لطفی در وزن منهای 80 کیلوگرم؛ سید صائم شیخ­الاسلامی (کارمند دفتر اسناد رسمی) در وزن منهای 70 کیلوگرم و سیامک قلی‌زاده (سردفتر اسناد رسمی) در وزن منهای75 کیلوگرم به مدال نقره جهانی دست یافتند.

همچنین اکبر روح پرور ملی پوش پیش­کسوت کشورمان موفق به کسب مدال طلا در رشته کاتا شده و در لایت کنتاکت به مقام دوم دست یافت. وی در رده پیشکسوتان به­عنوان فنی­ترین رزمی­کار جهان نیز شناخته شد.

این گزارش می افزاید: این مسابقات در رده های سنی خردسالان، نونهالان، نوجوانان، جوانان، بزرگسالان، پیشکسوتان و رده طلایی برگزارشد و تیم ملی بانوان فدراسیون ورزشهای رزمی کشورمان برای نخستین بار در مسابقات جهانی شرکت ­کرد.

در تیم ملی مردان ایران از اعضای کانون سردفتران و دفتریاران به غیر از مربی تیم ملی که دفتریار اسناد رسمی و دارنده چندین مدال جهانی است، سه نفر در تیم ملی بزرگسالان ورزشهای رزمی ایران حضور داشته که موفق به کسب مدال نیز شدند.