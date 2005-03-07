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۱۷ اسفند ۱۳۸۳، ۸:۵۶

با درونمايه اي اجتماعي - فرهنگي

" نامه هايي براي لالايي " از سعيد افسر مكتوب مي شود

سعيد افسر - نويسنده و روزنامه نگار ، تازه ترين اثر مكتوب خود را با عنوان " نامه هايي براي لالايي " ، با درونمايه اي اجتماعي - فرهنگي منتشر مي كند .

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، كتاب تازه ي افسر كه در حال حاضر زير چاپ قرار دارد ، دربرگيرنده ي 43 نامه ي وي خطاب به دخترش مي باشد . نويسنده در نامه هاي خود كه به صورت مجزا دركتاب منتشر مي شود ، با زبان استعاره و با استفاده از قابليت هاي موجود نثرادبي ، به تبيين پاره اي از مسائل اجتماعي و فرهنگي مي پردازد .  

گفتني است كتاب " نامه هايي براي لالايي " توسط خود مولف منتشر مي شود و كارطراحي روي جلد آن بر عهده ي دالوند بوده است .    

کد مطلب 163474

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