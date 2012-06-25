صدور رای برای بیش از 15 هزار پرونده قضایی در دامغان

حجت الاسلام سید علی اصغر ترابی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به رسیدگی و صدرو رای 15 هزار و 120 فقره پرونده قضایی از هفتم تیرماه سال گذشته تا کنون در شهرستان دامغان، افزود: از این تعداد پرونده 7 هزار و 814 فقره در دادسرای عمومی و انقلاب و مابقی در دادگستری شهرستان دامغان رسیدگی و رای صادر شد.

وی اضافه کرد: همچنین در این مدت 8 هزار و 293 فقره پرونده در دادگستری شهرستان دامغان مختومه شده است.

رئیس شورای قضایی شهرستان دامغان افزود: در این شهرستان 20 شعبه شورای حل اختلاف وجود دارد که از این تعداد 6 شعبه تخصصی است.

ترابی اظهار داشت: همچنین در طی سال گذشته تاکنون به 4 هزار و 260 فقره پرونده در 20 شعبه شورای حل اختلاف شهرستان دامغان رسیدگی و رای صادر شد.

رئیس دادگستری شهرستان دامغان خاطرنشان کرد: 4 هزار و 420 فقره پرونده در شورای حل اختلاف از تیر ماه سال گذشته تا ابتدای تیر ماه امسال مختومه شده است.

ترابی تصریح کرد: 5.19 درصد از پرونده های وارده به شوراهای حل اختلاف شهرستان دامغان منجر به سازش شد.

وی اضافه کرد: میزان ورودی پرونده به دادسرا و دادگستری این شهرستان نسبت به کل استان از کاهش 14 درصدی طی سال گذشته تاکنون برخوردار بود.

ترابی به میزان ورودی زندانی به زندان شهرستان دامغان اشاره کرد و افزود: 80 درصد از زندانیان به زندان این شهرستان را جرائم مواد مخدر تشکیل می دهند.

وی در پایان گفت: مواد مخدر و سرقت بیشترین ورودی پرونده به دادسرا و اختلافات خانوادگی شامل طلاق، مهریه، نفقه، حضانت و ملاقات با فرزند بیشترین ورودی پرونده به دادگستری شهرستان دامغان را تشکیل می دهد.