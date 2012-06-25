عناوین دروس آموزشی ضیافت اندیشه دانشجویان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، این دروس در بخش آموزش طرح، ارائه خواهد شد که هر دانشجو به انتخاب خود، تنها در دو درس امکان حضور خواهد داشت.

درباره منابع آموزشی دروس، جزوه هایی تالیف شده که در اختیار دانشجویان قرار خواهد گرفت و در پایان دوره از آنان ارزشیابی صورت خواهد پذیرفت.

اسامی دروس طرح ضیافت اندیشه

نام درس معادل سازی با درس تعداد واحد ساعات آموزشی به سمت خدا آشنایی با منابع اسلامی

2 واحد

14 جلسه

فانوس زندگی

اخلاق اسلامی

2 واحد

14 جلسه

راهی نو

انقلاب اسلامی

2 واحد 14 جلسه



