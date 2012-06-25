  1. بین الملل
۵ تیر ۱۳۹۱، ۱۵:۳۸

تحریم های جدید استرالیا علیه سوریه

تحریم های جدید استرالیا علیه سوریه

رسانه های خارجی از تحریم های جدید استرالیا علیه نظام سوریه به ویژه در بخش انرژی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، استرالیا در راستای همسویی با سیاست های ضد سوری غرب نظام بشار اسد را تحریم کرد.

این تحریم ها شامل بخش های مختلفی همچون نفت، خدمات پتروشیمی، مالی، ارتباطات و معادن گرانبها است. علاوه براین تحریم های تجاری جدید، منع فروش سلاح به سوریه و ممنوعیت سفر برخی شخصیت ها و نهادهای سوری به استرالیا از دیگر تحریم های این کشور علیه سوریه است.

وزارت خارجه استرالیا مدعی شد که این تحریم ها با هدف تحت فشار گذاشتن نظام سوریه برای پایبندی به طرح کوفی عنان برای حل بحران این کشور اعمال شده است.

کد مطلب 1634754

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