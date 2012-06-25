اسکندر صیدایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت موضوع اشتغال تصریح کرد: در سال جاری هر جا منابعی به استان برسد، حتما بحث اشتغال مورد توجه جدی قرار می گیرد.
وی گفت: همه مسئولان باید با نگاهی ویژه به این موضوع بنگرند و با جدیت موضوع را دنبال کنند.
صیدایی ادامه داد: بخشی از منابعی که در اختیار استان قرار می گیرد، در سال جاری حتما برای اشتغال تخصیص داده می شود.
معاون برنامه ریزی و بودجه استانداری البرز اظهار داشت: در سال 90 بعضی ادارات نتوانستند سهمیه اشتغال خود را محقق کنند که لازم است برای سال جاری از هم اکنون برنامه ریزی کنند.
وی گفت: رفع موانع موجود برای ایجاد اشتغال با همکاری تمام دستگاه ها امکان پذیر و خارج از توان یک یا دو ارگان است.
وی با اشاره به سهم اشتغال البرز در سال جاری گفت: سال گذشته با توجه ویژه مسئولان موفق به ایجاد اشتغال بیش از تعهد شدیم و امیدواریم امسال نیز در این زمینه سربلند بیرون بیاییم.
صیدایی در گفتگو با مهر:
سهم ویژهای از منابع تخصیصی به البرز در سال جاری به اشتغال تعلق دارد
کرج – خبرگزاری مهر: مدیرکل بودجه و برنامه ریزی استان البرز گفت: در سال جاری، بخشی از منابع تخصیصی به استان برای رفع بیکاری و اشتغال در نظر گرفته می شود.
اسکندر صیدایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت موضوع اشتغال تصریح کرد: در سال جاری هر جا منابعی به استان برسد، حتما بحث اشتغال مورد توجه جدی قرار می گیرد.
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