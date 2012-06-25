ابهام در دلایل تاخیر 106 روزه صدور رای تبانی/ نفع قهرمانی به تیم مجرم رسید!

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه جمعه 12 اسفندماه 1390 قهرمان دوازدهمین دوره مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور مشخص شد. تیم گیتی پسند اصفهان در سالن مخابرات این شهر با نتیجه 11 بر 2 تیم پرسپولیس را درهم کوبید تا برتری 7 بر 3 شهید منصوری قرچک مقابل فولادماهان بی اثر شده و تیم گیتی پسند با یک گل‌زده بیشتر نسبت به تیم منصوری قهرمان لیگ شود.

کمتر از 24 ساعت پس از این مسابقه کریم منصوری، مدیرعامل باشگاه شهید منصوری قرچک موضوع تبانی در دیدار تیم‌های فوتسال گیتی پسند - پرسپولیس را مطرح کرده و خواهان تغییر نتیجه این بازی و پس گرفتن عنوان قهرمانی از تیم اصفهانی شد. شاید در ابتدا کمتر کسی اظهارات کریم منصوری را جدی می‌گرفت اما وقتی محمد رویانیان، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس رسما اعلام کرد که تبانی در تیم فوتسال این باشگاه محرز شده است، موضوع تبانی در دیدار گیتی پسند - پرسپولیس وارد فاز تازه‌ای شد.

در این بین توجه تمامی علاقمندان به فوتسال به تبانی در دیدار یاد شده بود و کمتر کسی به این نکته توجه می‌کرد که تیم فولادماهان بدون بازیکنان اصلی و ملی پوش خود به دیدار شهید منصوری قرچک رفت تا بازنده شود و جام به همشهری اصفهانی‌اش نرسد. در این شرایط اعلام حکم از سوی کمیته انضباطی می‌توانست گره بسیاری از مشکلات را باز کند اما کمیته تحت امر اسماعیل حسن‌زاده که گاهی اوقات در صدور رای تعجیل می‌کند و گاهی تاخیر، این بار رویه دوم را در پیش گرفت و 2 ماه پس از مشخص شدن چهره قهرمان لیگ رای خود را اعلام کرد.

کمیته انضباطی در این رای ضمن اعمال محرومیت و تعیین جریمه مالی برای اعضای تیم‌های گیتی پسند اصفهان، پرسپولیس تهران و فولادماهان سپاهان، اعلام کرد: با توجه به اینکه کمیته انضباطی توافق دو تیم گیتی پسند و پرسپولیس مبنی بر تبانی را احراز نکرده و در این راه، رد و بدل شدن وجوه نقد نیز کشف و اثبات نشده است، لذا رفتار غیرجوانمردانه حادث شده در مسابقه را به ارکان مدیریتی دو باشگاه مرتبط ندانسته و آنها را مستحقق تنبیه نمی‌داند و نتیجه هر دو مسابقه به قوت خود باقی است.

بدیهی بود مسئولان باشگاه شهید منصوری قرچک به دنبال احقاق حق خود برآمده و براساس ماده 15 آیین نامه انضباطی خواهان تغییر رای کمیته انضباطی در کمیته استنیاف شوند. رای این کمیته نیز در فاصله کمتر از یک هفته تا آغاز مسابقات فوتسال جام باشگاههای آسیا اعلام شد، آنهم در تضادی 180 درجه ای با رای کمیته انضباطی. کمیته استیناف با اعلام کسر 6 امتیاز از تیم گیتی پسند اصفهان عملا قهرمانی دوازدهمین دوره لیگ برتر از این تیم گرفت و به تیم شهید منصوری قرچک داد.

اینکه 106 روز پس از پایان مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از سوی کمیته استیناف فدراسیون فوتبال اعلام می‌شود، تیم قهرمان آن مسابقات تبانی کرده است، جای بحث دارد. در این بین یا کمیته انضباطی اشتباه کرده است یا کمیته استیناف، کمیته استیناف که در این چند ساله شاید برای اولین بار باشد که کلا رای کمیته انضباطی را نقض کرده و جرایمی سنگین‌تر را برای خاطیان درنظر گرفته است. همه اینها نشان می‌دهد کمیته انضباطی در صدور رای برخی ملاحظات را در نظر گرفته و رایی داده که قابلیت نقض در کمیته استیناف را داشته است.

نمی توان به صراحت گفت اما می‌توان حدس زد کمیته انضباطی با در نظر گرفتن آنچه در دیدار هفته پایانی فولاد ماهان سپاهان - شهید منصوری قرچک گذشته و در پیش بودن مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا در امارات صدور رایی که قهرمانی را از گیتی پسند صلب کند را به صلاح ندانسته و رایی داده است که نه سیخ بسوزد و نه کباب!

به کمیته انضباطی به همان اندازه در تاخیر در صدور رای ایراد وارد است، که در تعیین جریمه برای خاطیان پرونده تبانی. متاسفانه مسئولان این کمیته بدون توجه به اظهارات محمد رویانیان که مدام عنوان می‌کرد بازیکنان تیم فوتسال این باشگاه تبانی کرده‌اند، رایی صادر کرد که می‌توان از آن به عنوان "عجیب‌ترین رای انضباطی در فوتبال و فوتسال ایران" یاد کرد.

کمیته استیناف نیز گرچه در صدور رای جانب عدالت را در نظر گرفته و رایی به مراتب بهتر از کمیته انضباطی داده است اما تاخیر در زمان انتشار آن عملا سودی برای باشگاه شهید منصوری قرچک که در پرونده تبانی ذینفع بوده است، ندارد. کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال با استناد به رای کمیته انضباطی که بر صحت قهرمانی تیم گیتی پسند صحه گذاشته بود، این تیم را به AFC معرفی کرده است تا نماینده فوتسال ایران در مسابقات قهرمانی باشگاه‌های آسیا باشد.

در فاصله کمتر از هشت روز تا آغاز مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های آسیا عملا کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال نمی‌تواند تیم شهید منصوری را روانه این مسابقات کند و تیمی از ایران به پیکار حریفان آسیایی می‌رود که قهرمان لیگ برتر فوتسال نیست و مهر تبانی را بر پیشانی دارد. تاخیر در انتشار رای کمیته استیناف این شائبه را به وجود می‌آورد که فدراسیون فوتبال برای اینکه در حضور نماینده ایران در مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های آسیا مشکلی ایجاد نشود، صدور رای را تا آنجا به تاخیر انداخته که زمانی برای تغییر نماینده ایران نباشد.

رایی که کمیته استیناف فدراسیون فوتبال صادر کرد به همان اندازه که گامی به سوی عدالت است اما به مانند "نوشدارویی بعد از مرگ سهراب است"، چرا که برای تیم شهید منصوری قرچک به عنوان قهرمان لیگ برتر فوتسال ایران هیچی سودی نخواهد داشت. در فوتسالی که سرمایه گذاری هیچ بازگشتی ندارد و رسیدن به عنوان قهرمانی تنها سودش می تواند حضور در مسابقات جام باشگاههای آسیا باشد، عدم حضور در این مسابقات یعنی "هیچ". عایدی تیم منصوری در این بین تنها عنوانی است و جامی که براساس ادعای مدیرعامل این باشگاه فقط 30 هزار تومان می‌ارزد!