به گزارش خبرنگار مهر، پرداخت مبالغ بالای یک میلیارد تومان به برخی از بازیکنانی که البته از نظر فنی در حد بازیکنان درجه سوم اروپا هم نیستند چند سالی است که در فوتبال بی در و پیکر ایران رسم شده و برخی مدیرانی که از کیسه دولت خرج می کنند حاضرند برای حفظ موقعیت خود روی صندلی مدیریت و البته رقم خوردن ناکامی های پرتعداد، مبالغ اینچنینی را به بازیکنان پرداخت کنند.

این در حالی است که حتی اگر یک تیم قهرمان لیگ برتر نیز شود تنها پاداشش حضور در لیگ قهرمانان آسیاست. ضمن اینکه باشگاه های ایران هیچ درآمدزایی هم ندارند و تنها باشگاه های هزینه هستند. با این حال ظاهرا هیچ گوش شنوایی برای برخورد و مقابله با این رسم غلط در فوتبال ایران نیست. این در حالی است که سایر اقشار جامعه رقم های بسیار اندکی بابت حقوق ماهانه دریافت می کنند اما بازیکنان برای هر دقیقه دویدن داخل زمین نزدیک به 350 هزار تومان دریافت می کنند.

بررسی خبرنگار مهر نشان می دهد هر بازیکن لیگ برتری فوتبال ایران اگر در هر 34 مسابقه لیگ به میدان برود، 3060 دقیقه برای تیمش بازی خواهد کرد که اگر او به عنوان یک بازیکن مطرح و تاثیرگذار یک میلیارد تومان دریافت کرده باشد، به ازای هر دقیقه بیش از 326هزار و 797 تومان دریافت خواهد کرد. این رقم در ساعت به 19607820 تومان خواهد رسید.

این رقم در حالی به دست می آید که حقوق ماهانه یک کارگر در سال 91 براساس تازه ترین اعلام حدود 389 هزار تومان است. کارگران برای هر دقیقه کاری که انجام می دهند 27 تومان دریافت می کنند که در ساعت مبلغی حدود 1624 تومان می شود. به این ترتیب میزان دریافتی یک فوتبالیست میلیاردی در دقیقه و ساعت 12 هزار برابر یک کارگر است.

جدول میزان دقایق بازی و مبلغ دریافتی بازیکنان فوتبال دقیقه بازی رقم قرارداد دریافتی هر دقیقه 3060 100000000 بیش از 326797 تومان 3060 900000000 بیش از 294117 تومان 3060 800000000 بیش از 261437 تومان 3060 700000000 بیش از228758 تومان 3060 600000000 بیش از 196078 تومان 3060 500000000 بیش از 163398 تومان 3060 400000000 بیش از 130718 تومان 3060 300000000 بیش از 98039 تومان

حقوق ماهانه یک کارگر براساس اعلام وزارت کار در سال 91 حدود 389 هزار تومان است که جامعه 10 میلیون نفری کارگران را شامل می شود و اگر اعضای خانواده آنها را هم لحاظ کنیم حدود 30 میلیون نفر از جمعیت کشور با چنین حقوقی زندگی ماهانه خود را سپری می کند.

رقم های میلیاردی و صدها میلیون تومانی در شرایطی به بازیکنان لیگ برتری فوتبال پرداخت می شود که این رشته با وجود همه جذابیت و طرفدارانی که دارد، در ایران بجز ناکامی و شکست برای مردم عایدی دیگری ندارد و باشگاه ها هم هر سال به جای درآمدزایی بر میزان بدهی خود می افزایند و تنها صفرهای بدهی هایشان اضافه می شود.