ملبوسباف در اینباره به خبرنگار مهر گفت: مراحل پیش تولید و تحقیق و نگارش این مستند به سفارش صدا و سیمای مرکز اصفهان 9 ماه طول کشیده است.
وی با بیان اینکه تصویربرداری مستند حیات اجتماعی صنعت نساجی در دو مرحله انجام شدهاست گفت: مرحله اول تصویربرداری در زمستان سال گذشته و مرحله دوم در اردیبهشت سال جاری صورت گرفته است.
این تهیهکننده و کارگردان با اشاره به اینکه در حال حاضر مراحل تدوین، صداگذاری و موسیقی این مستند در حال انجام است، اظهار امیدواری کرد: مستند "حیات اجتماعی صنعت نساجی" تا پایان تیرماه سال جاری آماده پخش خواهد شد.
ملبوسباف ابراز داشت: در این مستند بررسی حیات صنعت مدرن نساجی اصفهان در 100 سال اخیر محور اصلی کار را تشکیل میدهد که جذابترین بخش آن مربوط به دهه 20 تا 30 است که به شکلگیری کارخانجات نساجی و تشکلهای کارگری برمیگردد درست در همان سال است که چهره شهر اصفهان از یک شهر سنتی رو به تخریب به چهره یک شهر مدرن تبدیل میشود، بخش مولد شهر فعال میشود، اشتغالزایی افزایش مییابد و بخش عظیمی از معیشت مردم از راه اشتغال در همین کارخانهها تأمین میشود.
وی افزود: از دهه 30 به بعد بهخصوص در دوران مصدق و همزمان با ملی شدن صنعت نفت کمکم این کارخانجات خصوصی مجبور به استفاده از وامهای دولتی میشوند که منجر به بدهکار شدن آنها میشود تا جایی که در دهه 50 اکثر این کارخانجات مصادره شده و به کارخانجات دولتی تبدیل می شوند.
این تهیهکننده و کارگردان اظهارداشت: پس از انقلاب و در دهه 60 همزمان با جنگ تحمیلی به علت تحریمها این کارخانجات کمی رونق میگیرد ولی با آغاز دهه 70 دوباره بحران مالی کارخانجات نساجی شروع میشود و تا مرز ورشکستگی پیش میروند و بسیاری از آنها تعطیل میشوند و این جریان تازمان حال ادامه مییابد.
ملبوسباف ادامه داد: ما سعی کردیم که با شکلی روایی و مدرنتر به قضیه نگاه کنیم و کاری نو ارائه کنیم، البته یکی از بزرگترین مشکلات موجود در این راه کمبود منابع تصویری به خصوص قبل از دهه 50 است تنها منابع تصویری موجود از آن سالها در دست شبکههای خارجی است که با بودجه محدود ما، توان خرید آن را نداشتیم. ما حتی برای تهیه تصاویر از دهههای اخیر هم دچار مشکل بودیم و این کمبودها شاید اصلیترین دلیل ما برای ساخت و تولید یک اثر قابل اعتنا درباره تاریخ معاصر کشورمان در حوزه مسائل اجتماعی است.
منوچهر مشیری استاد راهنما، زهرا نیازی تدوین، سروش عزیزی صدابردار و محمد غازی با این پروژه همکاری کرده است.
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