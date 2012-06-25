به گزارش خبرنگار مهر، آزمون مرحله انتخابی دهمین دوره مسابقات گروهی ریاضیIMC2012 26 خرداد ماه برگزار شد و از 6 هزار دانش آموز شرکت کننده، 300 نفر به مرحله دوم انتخاب شدند.

آزمون نهایی انتخاب دانش آموزان اعزامی به مسابقات ریاضی جهانی فردا ششم تیرماه برگزار می شود و از میان 300 دانش آموز شرکت کننده، 16 دانش آموز به عنوان تیم ریاضی ایران به کشور تایوان اعزام خواهند شد.

دهمین دوره مسابقات گروهی ریاضی IMC2012 دوم الی هفتم مردادماه در کشور تایوان برگزار خواهد شد و جمهوری اسلامی ایران برای سومین بار در این مسابقات شرکت خواهد کرد.

ایران در دوره گذشته با کسب 17 مدال نقره و برنز فردی و 6 مدال نقره گروهی موفق به کسب مقام هشتمی جهان شده و بالاتر از کشورهایی نظیر آمریکا و روسیه قرارگرفته است.



