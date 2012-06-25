مردم کرمانشاه از تراکم پزشکان در پارکینگ شهرداری ناراضی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا نیکبخت با اظهار نارضایتی از وضعیت تراکم مطب پزشکان در محوطه پارکینگ شهرداری و خیابانهای اطراف و نیز کلینیک مهدیه در شهر کرمانشاه گفت: بیمار در صورت نیاز به مراجعه به مطب پزشکان و یا کلینیک ویژه باید در گرمای سوزان تابستان در ترافیک و ازدحام و بدون داشتن پارکینگ جهت خودرو و امکانات رفاهی مطلوب در صفهای طولانی منتظر بماند.
وی افزود: ما تلاش میکنیم تا با تراکم زدایی مطب پزشکان ازمنطقه پارکینگ شهرداری کرمانشاه و ساخت و ایجاد کلینیکهای ویژه تخصصی و فوق تخصصی در نقاط مختلف شهر در این زمینه گام موثری برداریم.
قائم مقام وزیربهداشت در استان کرمانشاه گفت: دانشگاه علوم پزشکی با احداث کلینیک ویژه در خیابان شهید جعفری و در جنب بیمارستانها اقدام عملی خود را آغاز کرده است.
نیکبخت با اشاره به آغاز احداث کلینیک تخصصی با نگاه مادر و کودک در کنار ساختمان مرکزی دانشگاه و نیز کلینیک تخصصی مجهز در روبروی بیمارستان امام رضا (ع) ، افزود : ما در دانشگاه تلاش میکنیم تا تمام امکانات پزشکی، تشخیصی، درمانی و رفاهی لازم را در کلینیکهای جدید فراهم آوریم به گونهای که شایسته مردم شریف کرمانشاه باشد.
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