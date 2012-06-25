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۵ تیر ۱۳۹۱، ۱۴:۴۵

نیکبخت:

مردم کرمانشاه از تراکم پزشکان در پارکینگ شهرداری ناراضی هستند

مردم کرمانشاه از تراکم پزشکان در پارکینگ شهرداری ناراضی هستند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه گفت: تراکم مجتمع‌های پزشکی در منطقه پارکینگ شهرداری شهر کرمانشاه موجب نارضایتی مریضان شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا نیکبخت با اظهار نارضایتی از وضعیت تراکم مطب پزشکان در محوطه پارکینگ شهرداری و خیابان‌های اطراف و نیز کلینیک مهدیه در شهر کرمانشاه گفت: بیمار در صورت نیاز به مراجعه به مطب پزشکان و یا کلینیک ویژه باید در گرمای سوزان تابستان در ترافیک و ازدحام و بدون داشتن پارکینگ جهت خودرو و امکانات رفاهی مطلوب در صف‌های طولانی منتظر بماند.

وی افزود: ما تلاش می‌کنیم تا با تراکم زدایی مطب پزشکان ازمنطقه پارکینگ شهرداری کرمانشاه و ساخت و ایجاد کلینیک‌های ویژه تخصصی و فوق تخصصی در نقاط مختلف شهر در این زمینه گام موثری برداریم.

قائم مقام وزیربهداشت در استان کرمانشاه گفت: دانشگاه علوم پزشکی با احداث کلینیک ویژه در خیابان شهید جعفری و در جنب بیمارستان‌ها اقدام عملی خود را آغاز کرده است.

نیکبخت با اشاره به آغاز احداث کلینیک تخصصی با نگاه مادر و کودک در کنار ساختمان مرکزی دانشگاه و نیز کلینیک تخصصی مجهز در روبروی بیمارستان امام رضا (ع) ، افزود : ما در دانشگاه تلاش می‌کنیم تا تمام امکانات پزشکی، تشخیصی، درمانی و رفاهی لازم را در کلینیک‌های جدید فراهم آوریم به گونه‌ای که شایسته مردم شریف کرمانشاه باشد.

کد مطلب 1634771

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