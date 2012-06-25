محمد عباسی در حاشیه افتتاح و کلنگ‌زنی پروژه‌های ورزشی شهرستان کنگان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همه ما باید قدردان امام راحل و شهدای انقلاب باشیم که اینگونه بسترهای خدمت‌رسانی را فراهم کردند تا ما بتوانیم در هر مسئولیتی که هستیم نقش آفرینی کنیم و باید در این فرصت همه تلاش خود را برای خدمت به مردم به کار بگیریم.

وی با اشاره به محرومیت‌های متعدد موجود در منطقه عسلویه و شهرستان کنگان بیان داشت: خوشبختانه در نظام برنامه‌ریزی هم در حوزه استان و هم در حوزه نظام ملی مورد توجه قرار گرفته است.

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به اختصاص اعتبار 80 میلیارد ریالی برای توسعه ورزش در این منطقه افزود: امروز شاهد کلنگ‌زنی پروژه‌های عمرانی آن هستیم که امیدواریم با بهره‌برداری از این پروژه ها شاهد رشد و شکوفایی ورزش در شهرستان کنگان باشیم.

وی ادامه داد: با اینکه کلنگ زنی این پروژه‌ها قدمی بسیار مهم و مرتبه‌ای از فضیلت انجام کار است ولی کافی نیست و مسئولان اجرایی این پروژه‌ها باید همه تلاش خود را برای کیفیت‌بخشی و تسریع در بهره‌برداری از این پروژه‌های به کار بگیرند.

عباسی با تاکید بر لزوم شتاب ‌بخشی به پروژه‌های ورزشی ادامه داد: این که مدتی کار متوقف باشد مد نظر ما در وزارت ورزش و جوانان نیست و امید داریم با تلاش بیشتر مسئولان شاهد به ثمر رسیدن این پروژه‌ها با توجه به محرومان منطقه باشیم.

وی اضافه کرد: یکی از گام‌های بلند و خوبی که در دولت‌های نهم و دهم انجام گرفت، شتاب دادن به توسعه زیرساخت‌های ورزشی بود که می‌توان گفت در همین فاصله به اندازه همه عمر اتفاقاتی که در گذشته انجام شده به زیرساخت های ورزشی در کشور ما افزوده شده است.

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به لزوم توسعه مکان‌های ورزشی در نقاط محروم گفت: در مناطق محروم و نقاطی که کمتر مورد توجه بوده، شتاب در توسعه پروژه‌ها محسوس و با تلاش بیشتری صورت گرفته است.