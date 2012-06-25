به گزارش خبرگزاری مهر، جدول اجرای نمایش‌های صحنه‌ای و فضای باز چهارهمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران(مبارک) در 5 بخش و با شرکت 41 گروه نمایشی منتشر شد. طبق جدول اعلام شده نمایش‌های بخش صحنه‌ای از شنبه 10 تیرماه تا چهارشنبه 14 تیر ماه در بخش‌های، بین‌الملل، صحنه‌ای، ویژه، دانشگاهی و ویژه مخاطب بزرگسال و فضای باز (تئاتر خیابانی) با میزبانی مجموعه تئاترشهر، تماشاخانه سنگلج، تالار هنر، تالار گلستان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، تالار فردوسی، خانه نمایش اداره تئاتر، خانه نمایش شماره 2 و فرهنگسرای نیاوران برگزار می‌شود.

در این جشنواره 41 گروه نمایشی 96 اجرا دارند که اولین سانس اجراها ساعت 16 و آخرین سانس آن ساعت 21:30 است. آیین پایانی چهاردهمین جشنواره بین المللی نمایش عروسکی تهران- مبارک پنج شنبه 15 تیر ماه سال جاری ساعت 21 در محوطه کاخ موزه گلستان برپا خواهد شد.

جشنواره"مبارک" باعث ایجاد انگیزه بیشتر در هنرمندان عروسکی می‌شود

قطب‌الدین صادقی گفت: جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران- مبارک باعث ایجاد انگیزه بهتر و منسجم‌تر در خصوص وضعیت مالی، تبلیغاتی وفعالیتی گروه‌های نمایشی عروسکی می‌شود.

این پ‍ژ‍وهشگر و کارگردان پیشکسوت تئاتر گفت: از طریق برپایی جشنواره نمایش عروسکی گروه‌های جدیدی به این حوزه اضافه می‌شوند و برای توسعه این هنر تلاش خواهند کرد. از آنجایی که در طول سال‌های اخیر گروه‌های خارجی تکنیک‌های زیادی در حوزه هنر نمایش عروسکی را به ایران معرفی کردند و یا برخی از هنرمندان از طریق سفر به جشنوار‌ه‌های مختلف توانستند با متون جدیدی آشنا شوند، می‌توان به تاثیر کثرت تکنیک بر روی آثار نمایشگران عروسکی پی برد.

وی تاکید کرد: باید به هنرمندان نمایش عروسکی بها داده شود و جدیت این هنر را تنها به حضور در جشنواره وابسته ندانست. باید توجه داشت که اجرای عمومی آثار در تمام استان‌های کشور هم به ارتقا سطح کیفی آثار عروسکی کمک می‌کند و هم باعث آشنایی هر چه بیشتر مردم با این هنر می‌شود.

صادقی افزود: تکنیک باعث خلاقیت و تاثیر گذاری هنرمند می‌شود بنابراین می تواند جهان دیگری را برای تماشاگر در حین نمایش بازی کند.هنرمند نمایش عروسکی باید توسط کار نمایش بتواند زنگی راحتی داشته باشد و تمام دغدغه خود را بر روی تولید آثارش متمرکز کند.

وی در پایان تاکید کرد: نمایش عروسکی مخاطبان زیادی دارد و نیازمند حمایت و برنامه ریزی بیشتر است که این امر می تواند با یاری نهادهای مربوطه و یا فرمانداری‌ها، کانون‌های پرورش فکری و استانداری‌ها که باید در خصوص فرهنگ و هنر مردم پیش قدم باشند، اجرایی شود.

نمایش‌نامه‌های بخش صحنه‌ای نهمین جشنواره سراسری تئاتر رضوی معرفی شدند

نمایش‌نامه‌های بخش صحنه‌ای نهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر رضوی از سوی دبیرخانه این جشنواره اعلام و برای مرحله بازبینی معرفی شدند. 34 نمایش‌نامه پذیرفته شده بخش صحنه‌ای این جشنواره به شرح زیر است:

نمایش نامه‌های "تلخ نامه شهادت ماهی سرخ" نوشته شهرام کرمی و کار مجید علم بیگی از تهران، "ترنج" نوشته عباس جانفدا و کار علی بیگدلی از نیشابور، "دست هزار غریب" نوشته سعید تشکری و کار بابک حاجی زاده از تهران، "ما سه تن بودیم چنان که" نوشته نصراله قادری و کار زهرا بهادران از شیروان، "فقط به اندازه یک سلام" نوشته و کار مائده وحید از اصفهان.

"نازلی" نوشته سعید شاپوری و کار احمد لشینی از تهران، "بودای برفین" نوشته و کار حمید عسگری از خلخال، "غروب سرد مشهدی" نوشته سیدمحمد محمدی و کار علی حاج علی عسکری از رشت، "در چشمان خیس اسماعیل" نوشته پیمان دانشمند و کار شیرین سپهراد از تهران، "بازگشت به خانه پدری" نوشته نرگس امینی و کار سلیم باشکوه از تهران، "در همین نزدیکی" نوشته علی میرزا عمادی و کار امیر حجازی از تبریز، "هفت دریا شبنمی" نوشته سعید تشکری و کار رضا حسینی از مشهد.

"منهای یک" نوشته سیدعلی موسویان و کار محمد زوار بی ریا از تهران، "ضامن، باد، عاشقانه، را" نوشته مرتضی شاه کرم و کار صابر روشن از کرج، "خیال روی خطوط موازی" نوشته حمیدرضا آذرنگ و کار کوروش نیک پیام از اصفهان، "یک قدم من، دو قدم تو" نوشته و کار مجید حمزانلوئی از بجنورد، "ترانه سرد وصل" نوشته نادر ساعی‌ور و کار شهرام احمدی از تبریز.

"دم‌دم‌های هشتی" نوشته کاوه مهدوی و کار توحید معصومی از اردبیل، "تپه سلام" نوشته و کار اسماعیل بایگی از مشهد، "مسافران" نوشته محمد رحمانیان و کار مینو عبدی از تبریز، "رویای نمناک" نوشته و کار یعقوب صدیق جمالی از تبریز، "رویایی خیس در حوالی پلک هایت" نوشته احسان روحی و کار علیرضا اسدی از مشهد، "دو چرخ موازی" نوشته و کار عباس جانفدا از مشهد، "مسافران" نوشته علی میرزا عمادی و کار آرزو حسینی از کرج.

"دم‌دمای گاه و بی‌گاه" نوشته صحرا رمضانیان و کار اکبر قهرمانی از تهران، "خشک آمد کشت گاه من" نوشته مهدی ایوبی و کار مهسا هراتی از تهران، "ترنج" نوشته عباس جانفدا و کار هادی وکیلی از تربت حیدریه، "قدم زدن در وقت اضافه" نوشته و کار نیما بیگلریان از همدان، "پناهنده" نوشته عباس جانفدا و کار اسماعیل الهی از گرمه.

"ودیعه" نوشته و کار محسن پاکدامن از کرج، "مراد" نوشته حسن سرچاهی و کار زینب بهرامی نصب از شاهرود، "دست هزار غریب" نوشته سعید تشکری و کار مجید واحدی زاده از اردبیل، "صدای قدم های قطار" نوشته قربانعلی اصغری و کار غریب منوچهری از اردبیل و "عوض بدلو" نوشته عباس جانفدا و کار محمد حسن زاده از تربت حیدریه.

همچنین 6 نمایشنامه از سوی دبیرخانه این جشنواره به صورت مشروط اعلام شدند که بدین شرح است: "ماه در چاه" نوشته مجید کاظم زاده و پرستو آزاد و کارمحمد رسائلی از رشت، "سراغ خواب هایم را از باد بگیر" نوشته محمدرضا آریان فر و کار احسان جانمی از اصفهان، "همه خواب همه بیدار" نوشته و کار امیر قربانی از تربت حیدریه، "گریستن در آخرین ابر بارانی" نوشته کیوان میرمحمدی و کار محمد عطایی از تهران، "ققنوس" نوشته و کار امیر فرهنگ لطفی از تهران و "راه سبز" نوشته و کار علی مساوات از مانه و سملقان.

نهمین جشنواره سراسری تئاتر رضوی از 28 تا 31 شهریور ماه سال جاری در بجنورد برگزار می شود.