به گزارش خبرگزاری مهر، جدول اجرای نمایشهای صحنهای و فضای باز چهارهمین جشنواره بینالمللی نمایش عروسکی تهران(مبارک) در 5 بخش و با شرکت 41 گروه نمایشی منتشر شد. طبق جدول اعلام شده نمایشهای بخش صحنهای از شنبه 10 تیرماه تا چهارشنبه 14 تیر ماه در بخشهای، بینالملل، صحنهای، ویژه، دانشگاهی و ویژه مخاطب بزرگسال و فضای باز (تئاتر خیابانی) با میزبانی مجموعه تئاترشهر، تماشاخانه سنگلج، تالار هنر، تالار گلستان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، تالار فردوسی، خانه نمایش اداره تئاتر، خانه نمایش شماره 2 و فرهنگسرای نیاوران برگزار میشود.
در این جشنواره 41 گروه نمایشی 96 اجرا دارند که اولین سانس اجراها ساعت 16 و آخرین سانس آن ساعت 21:30 است. آیین پایانی چهاردهمین جشنواره بین المللی نمایش عروسکی تهران- مبارک پنج شنبه 15 تیر ماه سال جاری ساعت 21 در محوطه کاخ موزه گلستان برپا خواهد شد.
جشنواره"مبارک" باعث ایجاد انگیزه بیشتر در هنرمندان عروسکی میشود
قطبالدین صادقی گفت: جشنواره بینالمللی نمایش عروسکی تهران- مبارک باعث ایجاد انگیزه بهتر و منسجمتر در خصوص وضعیت مالی، تبلیغاتی وفعالیتی گروههای نمایشی عروسکی میشود.
این پژوهشگر و کارگردان پیشکسوت تئاتر گفت: از طریق برپایی جشنواره نمایش عروسکی گروههای جدیدی به این حوزه اضافه میشوند و برای توسعه این هنر تلاش خواهند کرد. از آنجایی که در طول سالهای اخیر گروههای خارجی تکنیکهای زیادی در حوزه هنر نمایش عروسکی را به ایران معرفی کردند و یا برخی از هنرمندان از طریق سفر به جشنوارههای مختلف توانستند با متون جدیدی آشنا شوند، میتوان به تاثیر کثرت تکنیک بر روی آثار نمایشگران عروسکی پی برد.
وی تاکید کرد: باید به هنرمندان نمایش عروسکی بها داده شود و جدیت این هنر را تنها به حضور در جشنواره وابسته ندانست. باید توجه داشت که اجرای عمومی آثار در تمام استانهای کشور هم به ارتقا سطح کیفی آثار عروسکی کمک میکند و هم باعث آشنایی هر چه بیشتر مردم با این هنر میشود.
صادقی افزود: تکنیک باعث خلاقیت و تاثیر گذاری هنرمند میشود بنابراین می تواند جهان دیگری را برای تماشاگر در حین نمایش بازی کند.هنرمند نمایش عروسکی باید توسط کار نمایش بتواند زنگی راحتی داشته باشد و تمام دغدغه خود را بر روی تولید آثارش متمرکز کند.
وی در پایان تاکید کرد: نمایش عروسکی مخاطبان زیادی دارد و نیازمند حمایت و برنامه ریزی بیشتر است که این امر می تواند با یاری نهادهای مربوطه و یا فرمانداریها، کانونهای پرورش فکری و استانداریها که باید در خصوص فرهنگ و هنر مردم پیش قدم باشند، اجرایی شود.
نمایشنامههای بخش صحنهای نهمین جشنواره سراسری تئاتر رضوی معرفی شدند
اختتامیه نخستین دوره جشنواره "هفت نگاه شهر" برگزار میشود
آیین اختتامیه نخستین جشنواره "هفت نگاه شهر"، هفتم تیرماه در خانه هنرمندان ایران برگزار میشود. این مراسم با حضور دکتر حمید سرسنگی، مسعود شریفی، سردار درویشی، وحید لک، ارسلان رمضانی، بهزاد فراهانی، هادی مرزبان و جمعی دیگر از مسئولین و هنرمندان برگزار می شود.
جشنواره "هفت نگاه شهر" در بخش های مختلفی چون فیلم کوتاه، تئاتر خیابانی، موسیقی سنتی و... به همت مدیریت محله کیانشهر جنوبی و به دبیری سید موسی آقا یاری خردادماه 91 برگزار گردید. در بخشهای فیلم کوتاه 23 اثر، تئاتر خیابانی 28 اثر و بخش موسیقی سنتی 12 اثر در این جشنواره به رقابت پرداختند.
این جشنواره با شعاراقتدار ایرانی - سرمایه ملی برگزار شدهاست. براساس این گزارش نخستین جشنواره هفت نگاه شهر، چهارشنبه، هفتم تیرماه ساعت 17 با برگزاری مراسم اختتامیه درسالن استاد شهناز خانه هنرمندان و معرفی برگزیدگانش به کار خود پایان میدهد.
نظر شما