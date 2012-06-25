400 نفر در جشنواره سراسری شطرنج همدان شرکت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات رزمی به مناسبت هفته جهانی مبارزه با مواد مخدر در ملایر برگزار شد.

بر اساس این گزارش، به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر یکدوره مسابقات آزاد بین رزمی کاران در سالن ووشو مجموعه شهید تاجوک شهرستان ملایر برگزار شد

در پایان این رقابتها در وزن 26 کیلوگرم علی کفایی، در وزن 45 کیلوگرم مسیب احمدی، در 57 کیلوگرم سامان بیجوند، در 60 کیلوگرم صالح زندیه و در 90 کیلوگرم حمید سوری حائز رتبه های برتر شدند.

برگزاری مسابقات دارت بانوان در ملایر

مسابقات دارت بانوان به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر در ملایر برگزار شد.

بر اساس این گزارش، به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر یکدوره مسابقه دارت بانوان با حضور 40 نفر از بانوان کارمند ادارات مختلف شهرستان ملایر در سالن شهید بهشتی مجموعه جهان تختی این شهرستان برگزار شد.

در پایان این رقابتها به 10 نفر از شرکت کنندگان به قید قرعه جوائزی اهدا شد.

فوتبال ساحلی همدان در کشور سوم شد

تیم فوتبال ساحلی (گل کوچک) استان همدان در جایگاه سوم کشور قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، تیم فوتبال ساحلی همدان در مسابقات قهرمانی منطقه یک کشور به مقام سوم رسید.

این مسابقات از اول تیر ماه در کرمانشاه برگزار شد و تیم همدان بعد از تیم های آذربایجان غربی و زنجان در جایگاه سوم ایستاد.

تیم همدان را علی بیات، طاها صداقت نیا، رضا مریانجی و حمید مظاهری به مربیگری و سرپرستی حمید رضا بهمنی تشکیل می دهند.

همدان قهرمان مسابقات والیبال نوجوانان دختر استان

همدان قهرمان مسابقات والیبال نوجوانان دختر استان شد.

بر اساس این گزارش، مسابقات والیبال نوجوانان دختر استان همدان با حضور شش تیم از شهرستانهای تابعه در شهرستان نهاوند برگزار شد.

در پایان این رقابتها تیم همدان اول شد و تیم های سامن و بهار دوم و سوم شدند.

برگزاری مسابقات فوتبال روستایی و عشایری در ملایر

مسابقات فوتبال روستایی و عشایری به مناسبت روز جوان در ملایر برگزار شد.

بر اساس این گزارش، با توجه به قرار گرفتن در آستانه یازدهم شعبان سالروز ولادت حضرت علی اکبر( ع) و روز جوان یک دوره مسابقات فوتبال با حضور فوتبالیست های روستای الفاوت از بخش جوکار و منتخب روستاهای ملایر و یک تیم از شهرستان ملایر در قالب جشنواره فرهنگی ورزشی در مجموعه شهید تاجوک ملایر برگزار شد.

در این رقابتها در رده نونهالان، بخش مرکزی موفق به شکست حریفان شد و در رده جوانان و امید تیم روستای الفاوت از سد حریفان گذشت.

مسابقات پینگ‌پنگ بزرگسالان در همدان به پایان رسید

مسابقات رده‌بندی پینگ‌پنگ دسته سه بزرگسالان کشور در همدان به پایان رسید.

بر اساس این گزارش، مسابقات آزاد و رده‌بندی انفرادی دسته سه بزرگسالان کشور که با حضور 89 بازیکن در همدان آغاز شده بود با قهرمانی محمدرضا طائبی‌پور از اصفهان به پایان رسید.

چهار نفر اول این رقابت‌ها به دسته دوم بزرگسالان کشور صعود کردند و شش نفر بعدی در دسته سوم باقی ماندند.

همچنین رتبه‌های یازدهم تا شانزدهم از دسته سه بزرگسالان کشور به رقابت‌های آزاد سقوط کردند.

مسابقات آزاد با حضور 90 ورزشکار از 22 استان در سالن شش هزار نفری همدان به پایان رسید.

این مسابقات در بخش آزاد و دسته سه به مدت سه روز و مسابقات آزاد در مرحله مقدماتی به صورت دوره‌ای و در مرحله نهایی به صورت حذفی برگزار شد.

حضور 400 نفر در جشنواره سراسری شطرنج همدان

رئیس هیئت شطرنج استان همدان از حضور 400 نفر به صورت آزاد در جشنواره سراسری شطرنج همدان خبر داد.

مژده شکری از برگزاری جشنواره سراسری شطرنج در استان همدان خبر داد و اظهار داشت: این جشنواره بر اساس مقررات فدراسیون جهانی به میزبانی شهر همدان برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه این جشنواره در سالن کارگران همدان برگزار می‌شود، عنوان کرد: در این مسابقات 32 نفر به عنوان نماینده استان‌ها حضور می‌یابند و 400 نفر به صورت آزاد در این مسابقات حضور می یابند.

شکری عنوان کرد: این رقابت‌ها در 11 دور به روش سوئیسی برگزار می‌شود و رده‌بندی نفرات نیز بر اساس مجموع امتیازات کسب شده هر بازیکن در پایان مسابقات تعیین می‌شود.

دوومیدانی‌کاران همدان دو نشان برنز کسب کردند

دوومیدانی‌کاران استان همدان در مرحله دوم لیگ باشگاه‌های کشور دو نشان برنز کسب کردند.

بر اساس این گزارش، دو و میدانی‌کاران استان همدان در مرحله دوم لیگ باشگاه‌های کشور دو نشان برنز کسب کردند.

در ماده 5 هزار متر این رقابت‌ها پژمان کرزه‌ای با رکورد 14 دقیقه و 56 ثانیه به نشان برنز دست یافت و در ماده 10 هزار متر به مقام چهارم رسید.

در ماده پرتاب دیسک هم داریوش ولی نیاجو با رکورد 54 متر و 11 سانتیمتر بر سکوی سوم ایستاد.

در مرحله دوم این رقابت‌ها همدان با دو دو و میدانی‌کار شرکت کرده بود.