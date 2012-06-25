حملات هواپیماهای بدون سرنشین وحشیگری است/واشنگتن نقض حقوق بشر را قانونی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، "جیمی کارتر" در انتقادات خود از دولت اوباما و بوش گفت : حملات هواپیماهای بدون سرنشین و طرح "کشتار هدفمند" در کشورهای خارجی موجب شده که آمریکا حقوق بشر را نادیده بگیرد.

کشتار هدفمند برنامه ای است که در آن آمریکا کشتن دشمنان خود را که در خارج از این کشور هستند قانونی اعلام کرده و به موجب آن در سال گذشته میلادی چندین مورد عملیات کشتار هدفمند انجام داد که دو مورد از مهمترین آنها مربوط به کشتن "بن لادن" رهبر شماره یک القاعده و دومی "انور العولقی" رهبر القاعده در یمن بود.



با اشتباهاتی که کشور ما در گذشته داشته و نقض حقوق بشر از سوی آمریکا در طول یک دهه گذشته وجهه آمریکا یک تغییر دراماتیک در جهان داشته و این در حالی است که در اغلب نقاط جهان با استناد به اعلامیه جهانی حقوق بشر فعالیت های حقوق بشری افزایش یافته و جامعه بین الملل اغلب دیکتاتورها را با رهبران دموکرات عوض کرده و حاکمیت قانون در امور داخلی کشورها و امور بین الملل افزایش یافته است . جیمی کارتر

مشاور رئیس جمهور آمریکا در امر مبارزه با تروریسم در اردیبهشت ماه سال جاری اعلام کرد که بر اساس قوانین بین المللی حمله به کشورهای دیگر برای از پای درآوردن مظنونین به شرکت در فعالیت تروریستی امری قانونی است.

کارتر در مصاحبه خود با نیویورک تایمز که گاردین نیز آن را در شماره امروز خود منتشر کرده، در ادامه انتقادات خود گفت : استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین و کشتار هدفمند از یک سو موجب تشویق دشمنان ما در دشمنی و از سوی دیگر موجب ناراحتی دوستان ما می شود.

رئیس جمهور اسبق آمریکا در انتقاد از سیاست خارجی کاخ سفید افزود : آمریکا رهبری خود در امر حقوق بشر را رها کرده و بهتر است با یک بازبینی به رهبری اخلاقی خود بازگردد.

کارتر همچنین افزود : هدف قردادن مردم در کشورهای خارجی حتی شهروندان آمریکایی ( اشاره به العولقی ) نمونه ای است که نشان می دهد چگونه خشونت گسترش پیدا کرده است.

کارتر همچنین با اشاره به موضوع بیداری اسلامی در کشورهای خاورمیانه گفت : درحالیکه انقلابهای مردمی در حال گسترش در جهان است آمریکا باید اصول ابتدایی قوانین و عدالت را قویتر کند نه آنکه آنها را تضعیف کند.

کارتر با اشاره به اینکه دولت های بوش و اوباما برای توجیه اقدامات خود به طور مرتب به وقایع 11 سپتامبر رجوع می کنند گفت : پس از حوادث 11 سپتامبر حمله به حقوق بشر شکل قانونی به خود گرفت و قانونگذاران آمریکا از هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه بدون در نظر گرفتن دیدگاه عمومی آن را تصویب کردند. در نتیجه کشور ما نمی تواند در مورد این موضوعات حساس بطور منطقی و با قدرت صحبت کند.

رئیس جمهور اسبق امریکا با اشاره به تلاش هایی که از سوی دولت های قبلی این کشور برای تهیه "اعلامیه جهانی حقوق بشر" در سال 1948 صورت گرفته عنوان داشت : با اشتباهاتی که کشور ما در گذشته داشته و نقض حقوق بشر از سوی آمریکا در طول یک دهه گذشته وجهه آمریکا یک تغییر دراماتیک در جهان داشته و این در حالی است که در اغلب نقاط جهان با استناد به اعلامیه جهانی حقوق بشر فعالیت های حقوق بشری افزایش یافته و جامعه بین الملل اغلب دیکتاتورها را با رهبران دموکرات عوض کرده و حاکمیت قانون در امور داخلی کشورها و امور بین الملل افزایش یافته است.

کارتر با اشاره به اقدامات آمریکا در امر مبارزه با تروریسم در 10 سال گذشته گفت : این قبیل اقدامات بجای آنکه موجب مستحکم تر شدن اعلامیه حقوق بشر شود موجب تضعیف آن شده، سیاست های مبارزه با تروریسم آمریکا دست کم 10بند از 30 بند موجود در مورد بیانیه حقوق بشر که شامل ممنوعیت بیرحمی، رفتارهای غیر انسانی، توهین و شکنجه هستند را نادیده می گیرد.

کارتر همچنین با اشاره به قانونی که به موجب آن نیروهای آمریکایی می توانند افراد متهم به همکاری با گروه های تروریستی را بازداشت کنند گفت : این قانون حق آزادی بیان و اینکه نمی توان کسی را پیش از محکومیت توسط دادگاه مجرم دانست را نقض می کند.

وی با اشاره به اقداماتی از قبیل شنود مکالمات تلفنی شهروندان و یا کنترل نامه های الکترونکی به بهانه مبارزه با تروریسم نیز گفت : بطور بی سابقه ای آزادی های فردی ما مورد حمله قرار گرفته زیرا دولت با کنترل ارتباط الکترونیکی شهروندان و شنود مکالمات این نوع از آزادی ها را نقض کرده است.

کارتر با اشاره به کشته شدن زنان و کودکان در حملات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا گفت : این یک قانون استبدادی است که هر مردی که در حملات هواپیماهای بدون سرنشین کشته می شود را دشمن آمریکا معرفی می کنند و کشته شدن زنان و کودکان در این حملات را اجتنب ناپذیر می دانند. کارتر در پایان از ادامه فعالیت زندان گوانتانامو نیز انتقاد کرد.