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۵ تیر ۱۳۹۱، ۱۵:۴۶

افشار:

سفره های آب زیر زمینی در دشت های زنجان کاهش یافته است

سفره های آب زیر زمینی در دشت های زنجان کاهش یافته است

زنجان -خبرگزاری مهر : معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای استان زنجان گفت: طی 15 سال اخیر در دشت زنجان، ابهر، قیدار و سجاس سالانه به ترتیب یک، یک و نیم، 62 صدم و نیم متر سطح آبهای زیرمینی افت پیدا کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل افشار ظهر دوشنبه در کارگاه آموزشی جشنواره ملی دانش آموزی دانای استان زنجان در جمع خبرنگاران، با تاکید بر اینکه اگر روند برداشت از منابع آب زیرزمینی به همین صورت ادامه یابد در آینده ای نه چندان دور در این حوزه با بحران مواجه خواهیم شد، از مردم به ویژه کشاورزان خواست در مصرف آب صرفه جویی کرده واین فرهنگ را به نسل آتی نیز آموزش دهند.

وی ادامه داد: 90 درصد آب کشور در بخش کشاورزی و مابقی در بخش صنعت و شرب مصرف می شود.

وی فرهنگ سازی مناسب در زمینه مصرف صحیح آب طی چند سال اخیر را یادآور شد و گفت: کشاورزان باید در مسیر مصرف بهینه و اصولی از این نعمت الهی گام بردارند تا از بروز مشکلات بیشتر دراین بخش جلوگیری شود.
 
وی بر آگاه سازی و آشنایی دانش آموزان استان زنجان بر استفاده صحیح از آب در قالب جشنواره آب تأکید کرد و افزود: با رعایت هرچه بیشتر این موارد زیرساخت های مصرف صحیح آب نیز در جامعه فراهم شده و با اتحاد و همدلی مردم و مسوولان مربوطه به حد مطلوب آن دست خواهیم یافت.
کد مطلب 1634795

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