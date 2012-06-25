مطالعه باید اولویت اول مردم در اوقات فراغت باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور واعظی صبح دوشنبه در دومین روز دوره آموزش بدو استخدام کتابداران سراسر کشور که در قم برگزار شد، با تاکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری درباره کتاب و کتابخوانی اظهار داشت: جامعه ای که می‌خواهد پیشرفته، فرهنگی و انقلابی باشد، باید انتخاب اول آن برای گذراندن اوقات فراغت، خواندن باشد؛ چراکه همراه با خواندن تفکر، اندیشه، هنر و خلاقیت ایجاد می شود.



وی ادامه داد: جامعه ای که وقت عمده خود را صرف مطالعه می کند، می تواند یک جامعه پیشرفته است و مقام معظم رهبری انتظار دارند که یک کشور پیشرفته باشیم.



دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور اظهار داشت: مقام معظم رهبری دهه چهارم انقلاب را دهه پیشرفت و عدالت نامگذاری کردند و ما زمانی می توانیم یک کشور پیشرفته داشته باشیم که اوقات فراغت مردم را هدایت کنیم تا آنها بیشتر بخوانند.



واعظی هدایت برنامه‌های اوقات فراغت مردم را رسالت مهم نهاد عنوان کرد و اظهار داشت: کتابخانه‌ها باید تلاش کنند تا جامعه به سمت خواندن گرایش پیدا کند.



وی افزود: مطالعه و خواندن باید دانش عمومی و فردی را افزایش دهد، عواطف انسانی و الهی را تقویت کند، رفتارهای فردی و اجتماعی را اصلاح نماید و رفتارهای انسانی را ترویج کند.



افزایش تعداد کتابخانه‌های کشور از 1600 به 2800 باب



دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور رشد کتاب و کتابخوانی را در کشور مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: طی پنج سال گذشته تعداد کتابخانه ها از هزار و 600 به دو هزار و 800 باب کتابخانه افزایش پیدا کرده است که امیدواریم این رقم تا پایان دولت دهم به 3 هزار باب ارتقا یابد.



وی ادامه داد: تعداد منابع کتابخانه ها از 14 میلیون جلد در پنج سال گذشته به 30 میلیون جلد رسیده که با رشد خوبی روبه رو بوده است.



دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور افزود: تعداد مقالات موجود در نرم افزار نمایه از تعداد یک میلیون و 300 هزار مقاله عبور کرده که کل این مقالات در کتابخانه ها در اختیار اعضا قرار می گیرد.



واعظی اظهار داشت: در حال حاضر، تعداد اعضای کتابخانه ها با رشد 2.5 برابری نسبت به گذشته به بیش از 2 میلیون نفر رسیده است.



وی هدف اصلی نهاد کتابخانه های عمومی کشور را مدیریت و ارتقای مطالعه مفید عنوان کرد و افزود: نهاد تنها به دنبال افزایش سرانه مطالعه نیست و مهم این است که مطالعه جهت داشته باشد و بتواند در شکل گیری و تربیت انسان ها در فضاهای کتابخانه های عمومی تاثیر گذار باشد.



واعظی با اشاره به سند مولفه های هویت ملی ایرانیان گفت: کتابداران به عنوان مبلغان فرهنگ ایرانی و اسلامی باید سند مولفه های هویت ملی ایرانیان را که به تصویب شورای فرهنگ عمومی کشور رسیده است، مطالعه کنند و آن را در فضای کتابخانه ها محقق نمایند.



دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در بخش دیگری از سخنان خود گفت: دربرنامه اوقات فراغت مردم حدواد روزانه 10 ساعت اوقات فراغت دارند که صرف برنامه های تلویزیون، برنامه های صوتی، مطالعه، ورزش، بازی، صله ارحام و سفر و زیارت و ... می کنند.



وی ادامه داد: طی سنجش انجام شده، مردم ما، بیشترین وقت را صرف دیدن و بعد شنیدن می کنند و خواندن و مطالعه سومین انتخاب مردم ماست که در برنامه اوقات فراغت خود قرار می دهند.