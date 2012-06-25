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۵ تیر ۱۳۹۱، ۱۵:۲۴

ایرانمنش:

نرخ کرایه اتوبوس های خط واحد کرمان ثابت می ماند

نرخ کرایه اتوبوس های خط واحد کرمان ثابت می ماند

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی کرمان و حومه از عدم تغییر کرایه اتوبوس های خط واحد کرمان تا پایان سال جاری خبر داد.

منصور ایرانمنش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کرایه اتوبوس های این سازمان تا پایان سال جاری افزایش نخواهد یافت.

وی تامین رفاه و آسایش شهروندان را یکی از مهم ترین اهداف اتوبوسرانی کرمان دانست و گفت: برای این منظور این سازمان اقدام به تعویض صندلی های فرسوده اتوبوس های خط واحد کرده است.

این مسئول با اشاره به تعویض دو هزار و 200 صندلی فرسوده گفت: برای این اقدام اعتباری بالغ بر 40 میلیون تومان صرف شده است.

ایرانمنش ابراز داشت: طی سال گذشته 10 درصد اتوبوس های خط واحد تعویض شدند و امیدواریم که امسال نیز بتوانیم این روند را ادامه دهیم.

وی بر لزوم ترویج فرهنگ استفاده از وسایل نقلیه عمومی در بین اقشار جامعه تاکید کرد و گفت: در کنار این امر، مردم باید تمام توان خود را برای حفظ و نگهداری از این وسایل که در واقع برای رفاه آنها در نظر گرفته شده اند را به کار گیرند.

کد مطلب 1634800

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