ارتقای بازرسی شهرداری ورامین/ تجلیل دارایی استان تهران از ذیحسابی شهرداری

رضا کارخانه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مشاور استاندارتهران و مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استانداری تهران، با ابلاغ حکمی اکبر کهزادی را به عنوان رئیس اداره بازرسی و پاسخگویی به شکایات شهرداری ورامین منصوب کرد.

وی ادامه داد: در دوران تصدی اکبر کهزادی در سمت مسئول بازرسی و پاسخگویی به شکایات شهرداری ورامین، بارها نامبرده از طرف استاندار، مشاور استاندار و مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استانداری تهران و فرماندار ورامین به جهت عملکرد مثبت و مؤثر مورد تقدیر و تجلیل قرار گرفت و ابلاغ جدید ایشان از طرف مشاور استاندار تهران و ارتقای این واحد به اداره و انتصاب ایشان، افتخاری دیگر برای مدیریت شهری و شهر ورامین است.

سازمان امور اقتصادی و دارایی استان تهران از ذیحسابی شهرداری ورامین تجلیل کرد

شهردار ورامین همچنین از تجلیل ذیحسابی این شهرداری خبر داد و گفت: رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان تهران با اهدای لوح از ذیحساب شهرداری ورامین به عنوان مسئول برتر در اجرای ماده 95 قانون محاسبات عمومی کشور و ارائه صورتحساب عملکرد بودجه تقدیر کرد.

وی افزود: محمدرضا تجلی پور در حالی این تجلیل را از علی‌محمد حقیقت خواه مسئول امور مالی و ذیحساب شهرداری ورامین به عمل آورده که وی دارای 29 سال سابقه در برخی شهرداری های کشور است و تاکنون بیش از هزار و یکصد ساعت آموزش تخصصی حوزه امور مالی در نهادهای مختلفی همچون سازمان شهرداری ها، جهاد دانشگاهی و ... طی کرده و بیش از 600 ساعت نیز در همین زمینه در برخی شهرداری های استان های لرستان و تهران همچون آبسرد دماوند به آموزش مدیران و پرسنل حوزه امور مالی شهرداری ها پرداخته است.

شهرداری ورامین برای پیگیری و احداث پایانه مسافربری تجلیل شد

کارخانه در بخش دیگری از گفتگو با مهر اظهار داشت: مدیرعامل اتحادیه سازمان های پایانه های مسافربری شهرداری های کشور نیز با اهدای لوح تقدیر از پیگیری های شهرداری و شورای اسلامی شهر و مسئول حمل و نقل و ترافیک شهرداری ورامین تجلیل کرد.

وی ادامه داد: پایانه بزرگ مسافربری شهرداری ورامین به صورت سازه فضایی و با بنایی مفید به مساحت 2500 مترمربع در زمینی به مساحت 22 هزار مترمربع در حال احداث است.

شهردار ورامین بیان داشت: در فاز اول این پروژه، اعتباری بالغ بر 53 میلیارد و 750 میلیون ریال برای آن در نظر گرفته شده و جایگاه پمپ گاز CNG، مراکز تجاری، سالن انتظار مسافر، سکوهای پیاده و سواره، ایستگاه تاکسی، احداث جایگاه پمپ گازوئیل، خوابگاه رانندگان، کارواش و.... از دیگر بخش های این پایانه مسافربری است.