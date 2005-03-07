كمپ هاي چادري جايگزين هتلها مي شوند

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر اكثر ايرانيان در ايام تعطيلات وسفرمانند نوروز و تابستان كه فرصت بيشتري دارند به مسافرت مي روند و همين امر باعث مي شود هر ساله با كمبود مراكز اقامتي و پذيرايي و افزايش نرخهاي اين مراكز دركشور مواجه شويم و مردم مجبور مي شدند از مراكز غير مجازبا قيمتهاي زياد و يا از فضاي پاركها و چادر هايي كه در سطح شهرها خود احداث مي كردند استفاده كنند كه اين كارمشكلات زيادي براي شهروندان و مسافران به همراه داشت .

بنابراين امسال براي اولين بار سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تدبيري در اين زمنيه انديشيده تا دراستانهاي پرگردشگري مانند مانند يزد كه از سوي يونسكو دومين شهر تاريخي جهان شناخته شده و همچنين خوزستان كه به دليل آثار و جاذبه هاي تاريخي و فرهنگي بي شماري كه دارد، كمبود هتلها و مراكز اقامتي موجود در كشوررا جبران كند.

رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان خوزستان در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر دراين رابطه مي گويد: در ايام نوروز با همكاري شهرداري استان در وروديهاي تعدادي از شهرهاي استان خوزستان كه جاذبه هاي تاريخي و گردشگري زيادي دارد مانند مسجد سليمان ، انديمشك ، بهبهان كمپينگهاي چادري نصب مي شود تا در صورت نياز براي استقرار مسافران از آنها استفاده شود.

صادق محمدي مي افزايد : همچنين در وروديهاي شهرهاي استان خوزستان راهنماياني براي دادن اطلاعات لازم در مورد مناطق ديدني ، آثار تاريخي و باستاني به مسافران مستقر هستند كه بروشور ، نقشه و برنامه هاي ويژه سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري را در ايام نوروز به مسافران توزيع مي كنند.

وي به برگزاري تورهاي يك روزه در ايام تعطيلات نوروز اشاره كرده و خاطر نشان مي كند: اين تورها به منظور بازديد از نقاط ديدني استان براي گردشگراني كه خودشان امكان اين كاررا ندارند در نظر گرفته شده است كه دراين زمينه سازمان اوقاف و دفاتر خدمات مسافرتي با سازمان گردشگري همكاري مي كنند.

رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان يزد نيز مي گويد: با توجه به اينكه امسال سال خوشامد گويي به استان نام گذاري شده ، پيش بيني مي شود گردشگران زيادي به استان سفر كنند به همين دليل يكي از اقداماتي كه براي رفاه حال مسافران انجام شده ايجاد چادرهايي در سطح شهر است.

سيد حسيني مي افزايد : به منظور رفع كمبود هتلها و مراكز اقامتي يزد با همكاري جمعيت هلال احمر و سازمان تربيت بدني استان تعداد زيادي چادر در سطح شهر مستقر شده و همچنين با كمك اداره آموزش و پرورش تمامي مدارس براي اسكان گردشگران و مسافران نوروزي مهيا شده اند.

گفتني است ، در اكثر استانهاي كشور به منظور نظارت برعملكرد واحدهاي اقامتي ، پذيرايي و بين راهي ستاد تسهيلات نوروزي راه اندازي شده به طوري كه روزانه بر عملكرد آنها نظارت مي شود و با متخلفين برخورد مي شود .