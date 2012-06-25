بازخوانی رشادت های مردم اتحاد ملی و خطوط فکری را تقویت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی اعلایی امروز در نشست با اصحاب رسانه کشور در تهران به مناسبت سالروز آزادسازی مهران، به دلاوری های رزمندگان عرصه حق علیه باطل در مرز مقدس مهران اشاره کرد و اظهار داشت: به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، همایش هفته پایداری ایلام در تهران برگزار می شود که فرصتی برای معرفی رشادت و دلاور مردی مردم غیور و قهرمان استان ایلام به سراسر کشور است که خالصانه و شجاعانه جنگیدند و هیچگاه شهر و دیار خود را ترک نکردند.

وی در ادامه اظهار داشت: شهرستان مهران با دارا بودن 420 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق، در دوران دفاع مقدس روزانه چندین بار مورد حملات دشمن قرارمی گرفت اما مردم این شهر در پاسداری ازاین سرزمین مقدس، هیچگاه خانه و کاشانه خود را رها نکردند و با ایستادگی در مقابل دشمن بعثی،مهران را به سنگری ایمن برای ایران اسلامی مبدل کردند.

استاندار ایلام با بیان این که سرزمین مهران آغشته به خون پاک شهیدانی است که تاریخ هرگز نام آنان را فراموش نخواهد کرد، تصریح کرد: یاد شهدا کمتر از شهادت نیست و برگزاری این گونه برنامه ها قطعا در جهت تجلیل از مقام شامخ و والای شهدا، وظیفه ای است که باید به آن عمل کنیم و در حفظ ، صیانت و پاسداشت آرمان های انقلاب و شهدا نهایت اهتمام خود را به کار گیریم چرا که مدیون خون پاک این دریادلان هستیم.

اعلایی یادآور شد: مهران یادگاری از حماسه های دلیرانه فرزندان برومند وطن است که خون های پاک این عزیزان را در خود تا ابد جاودانه نگه خواهد داشت.