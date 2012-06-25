  1. استانها
  2. گلستان
۵ تیر ۱۳۹۱، ۱۵:۰۹

میقانی:

62 شرکت حمل و نقل مسافری در گلستان فعالیت دارند

62 شرکت حمل و نقل مسافری در گلستان فعالیت دارند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل حمل و نقل و پایانه های گلستان گفت: 62 شرکت حمل و نقل فعال مسافربری در سراسر استان با بیش از دو هزار و 300 دستگاه ناوگان عمومی اعم از اتوبوس ، مینی بوس و سواری کرایه در طرح تابستانه حمل و نقل فعالیت دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی میقانی ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی سفرهای تابستانه افزود: همچنین تعدادی قریب به پنج هزار  راننده حرفه ای با سرویس های منظم در مسیرهای تحت پوشش آماده  ارائه خدمات  و جابجایی مسافران به اقصی نقاط کشور هستند.

وی بیان داشت: همچنین برای سهولت در تهیه بلیط علاوه بر دفاتر نمایندگی فروش در سطح شهر خرید از طریق سایت اینترنتی نیز برای مسافران وجود دارد.

وی اظهار داشت: با توجه  به فرارسیدن ایام تابستان و تعطیلی مدارس و به لحاظ اینکه ماه مبارک رمضان در مرداد ماه است با اوج تقاضای سفر در تیر و شهریور ماه روبرو خواهیم شد لذا برای تسهیل در امر جابجایی مسافران برون شهری تدابیر ویژه ای اندیشیده شده است.
 
میقانی گفت: طرح تابستانی از اول تیر ماه آغاز شده است و تا پایان شهریور ماه همزمان با سراسر کشور در استان گلستان اجرا می شود.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های گلستان گفت: مجموعه کارکنان وتشکل های صنفی با نظارت بر عملکرد رانندگان و کنترل صحت و سلامت آنان، مراکز مکانیزه معاینه فنی، توقف جهت ادای فریضه نماز، ارتقاء سطح بهداشت اتوبوس ، پذیرایی و آب بسته بندی، توزیع فرم نظر سنجی و ... فعالیت می کنند و در سایه تعامل با دستگاههای نظارتی تلاش می کنند تا رضایت مندی بهره برداران بخش فراهم شود.

میقانی در پایان افزود: در ضمن سامانه پیام کوتاه 3000143 در خصوص عملکرد بخش حمل و نقل جاده ای استان آماده دریافت انتقادات ، شکایات  و پیشنهادات مسافران است.
کد مطلب 1634813

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها