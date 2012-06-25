62 شرکت حمل و نقل مسافری در گلستان فعالیت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی میقانی ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی سفرهای تابستانه افزود: همچنین تعدادی قریب به پنج هزار راننده حرفه ای با سرویس های منظم در مسیرهای تحت پوشش آماده ارائه خدمات و جابجایی مسافران به اقصی نقاط کشور هستند.

وی بیان داشت: همچنین برای سهولت در تهیه بلیط علاوه بر دفاتر نمایندگی فروش در سطح شهر خرید از طریق سایت اینترنتی نیز برای مسافران وجود دارد.

وی اظهار داشت: با توجه به فرارسیدن ایام تابستان و تعطیلی مدارس و به لحاظ اینکه ماه مبارک رمضان در مرداد ماه است با اوج تقاضای سفر در تیر و شهریور ماه روبرو خواهیم شد لذا برای تسهیل در امر جابجایی مسافران برون شهری تدابیر ویژه ای اندیشیده شده است.

میقانی گفت: طرح تابستانی از اول تیر ماه آغاز شده است و تا پایان شهریور ماه همزمان با سراسر کشور در استان گلستان اجرا می شود.



مدیرکل حمل و نقل و پایانه های گلستان گفت: مجموعه کارکنان وتشکل های صنفی با نظارت بر عملکرد رانندگان و کنترل صحت و سلامت آنان، مراکز مکانیزه معاینه فنی، توقف جهت ادای فریضه نماز، ارتقاء سطح بهداشت اتوبوس ، پذیرایی و آب بسته بندی، توزیع فرم نظر سنجی و ... فعالیت می کنند و در سایه تعامل با دستگاههای نظارتی تلاش می کنند تا رضایت مندی بهره برداران بخش فراهم شود.



میقانی در پایان افزود: در ضمن سامانه پیام کوتاه 3000143 در خصوص عملکرد بخش حمل و نقل جاده ای استان آماده دریافت انتقادات ، شکایات و پیشنهادات مسافران است.