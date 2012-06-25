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۵ تیر ۱۳۹۱، ۱۵:۳۵

توسلی:

وجود خون فروشی در شیراز را تکذیب می کنم

وجود خون فروشی در شیراز را تکذیب می کنم

شیراز - خبرگزاری مهر: مدیرکل سازمان انتقال خون فارس، خون فروشی در شیراز را تکذیب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا توسلی بعد از ظهر دوشنبه در نشست خبری با اشاره به شایعاتی در خصوص وضعیت فروش خون در شیراز، گفت: هیچگونه فروش خون در شیراز نداریم و خون مورد نیاز بیماران به صورت کاملا رایگان در اختیار آنان قرار داده می شود.

وی تصریح کرد: پزشکان میزان خون مورد نیاز خود را اعلام می کنند و سازمان انتقال خون در شیراز نیز خون مورد نیاز آنان را به صورت رایگان در اختیار آنان قرار می دهد.

 مدیرکل سازمان انتقال خون فارس افزود: تمام مراکز، نیاز روزانه خود را به این سازمان اعلام می کنند.

توسلی یادآور شد: روزانه حدود 250 تا 400 واحد خون فشرده و به همین میزان پلاسمای تازه منجمد و 200 تا 300 واحد پلاکتی به صورت رایگان در اختیار بیمارستانها و مراکز قرار داده می شود.

وی تصریح کرد: هیچکدام از بیمارستانهای استان فارس حق دریافت مبلغ بابت ارائه خون به بیماران را ندارند زیرا این خون به صورت رایگان دریافت و به صورت رایگان نیز باید به بیماران ارائه شود.

کد مطلب 1634814

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