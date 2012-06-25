توزیع یک میلیون و 192 هزار و 293 کارت در کنکور 91

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسین توکلی در نشست خبری آزمون سراسری سال 91 افزود: یک میلیون و 66 هزار و 141 نفر در آزمون ثبت نام کردند و با توجه به اینکه برخی از داوطلبان در دو یا چند گروه آزمایشی شرکت کرده اند تعداد کارتهای بیشتری توزیع می شود.

وی با اشاره به تعداد شرکت کنندگان در کنکور سراسری گفت: یک میلیون و 66 هزار و 141 نفر در آزمون ثبت نام کردند و با توجه به اینکه برخی از داوطلبان در دو یا چند گروه آزمایشی شرکت کرده اند در نهایت یک میلیون و 192 هزار و 293 کارت در کنکور 91 توزیع می شود.

توکلی به شرایط شرکت داوطلبان در آزمون سراسری اشاره کرد و اظهار داشت: سئوالات آزمون از بخش هایی که آموزش و پرورش اعلام کرده، طراحی شده است و غیر از آن نیست. سئوالات مفهومی بوده و به منزله سخت بودن آن نیست.

وی افزود: دفترچه عمومی شامل سئوالات دروس زبان فارسی، زبان انگلیسی، زبان عربی و معارف هر کدام 25 سئوال است که باید در 75 دقیقه به آن پاسخ دهند. دفترچه های آزمون تخصصی در گروه های آزمایشی مختلف نیز بر اساس تعداد سئوالات و زمان پاسخگویی متفاوت است.

مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور خاطرنشان کرد: علوم ریاضی و فنی دارای 135 سئوال و مدت پاسخگویی 175 دقیقه، هنر دارای 160 سئوال و مدت پاسخگویی 165 دقیقه، علوم تجربی دارای 170 سئوال و مدت پاسخگویی 175 دقیقه، علوم انسانی دارای 180 سئوال و مدت پاسخگویی 165 دقیقه است.

توکلی اظهار داشت: همچنین دفترچه سئوال برای افرادی که دارای دیپلم بهیاری هستند نیز با 50 سئوال و مدت پاسخگویی 30 دقیقه و برای دارندگان مدرک پیش دانشگاهی فرهنگ و معارف اسلامی با دفترچه ای با 20 سئوال به داوطلبان داده می شود.