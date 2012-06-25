افشاگری مقام آمریکایی درباره طرح منافقین برای بقا در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، یک مقام مسئول آمریکایی با اشاره به اقدامات اخیر گروهک تروریستی منافقین تاکید کرد: آنها هم اکنون ارتباطشان را با دولت عراق و سازمان ملل متحد قطع کرده اند به این امید که دولت نوری المالکی از کار برکنار شود.

وی افزود: آنها فکر می کنند که باید تا زمان کناره گیری دولت مالکی از قدرت که بر خروج آنها از خاک عراق تاکید کرده، منتظر بمانند.

این مقام آمریکایی تاکید کرد: البته آنان اشتباه بزرگی را مرتکب می شوند چون فکر می کنند اگر دولت دیگری در عراق بر قدرت تکیه زند، به آنها اجازه بقا در این کشور را می دهد که البته این طور نیست.